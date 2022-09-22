TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.09.2022 15:37
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064680
BIST
15:233.306
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 60,38
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.311
En Düşük
3.237
15:2318,3707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0437
|Açılış
|: 18,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
15:2318,1929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1639
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
15:23987,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,27
|Açılış
|: 987,79
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler15:23
|KMPUR
|49,72
|116.413.881
|% 10,00
|
|UNLU
|7,17
|68.517.049
|% 9,97
|
|ULUSE
|130,60
|16.528.155
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,90
|39.151.402
|% 9,87
|
|UTPYA
|24,70
|2.192.208
|% 9,78
|
|PINSU
|7,22
|63.167.248
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|116.971.450
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,81
|339.649.426
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|175.272.460
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|87.231.695
|% -9,78
|
|THYAO
|71,35
|2.821.504.896
|% 2,29
|
|EKGYO
|4,05
|2.535.118.423
|% 3,85
|
|SISE
|27,66
|2.106.508.325
|% 2,98
|
|YKBNK
|7,21
|1.834.070.443
|% 3,15
|
|AKBNK
|11,71
|1.745.873.979
|% 1,65
|
|EKGYO
|4,05
|2.535.118.423
|% 3,85
|
|YKBNK
|7,21
|1.834.070.443
|% 3,15
|
|ZOREN
|4,21
|946.943.916
|% 6,31
|
|ISCTR
|8,18
|1.578.281.075
|% 3,15
|
|AKBNK
|11,71
|1.745.873.979
|% 1,65
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3574
|18,3707
|% 0,24
|
|Euro
|18,1774
|18,1929
|% 0,91
|
|Sterlin
|20,7493
|20,8533
|% 0,75
|
|Frank
|18,7011
|18,8138
|% -1,01
|
|Riyal
|4,8669
|4,8913
|% 0,20
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|1,42
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,69
|
|Cumhuriyet
|6.643
|6.743
|-16,00
|
|Tam
|6.678
|6.762
|-34,00
|
|Yarım
|3.254
|3.302
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.652
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,69
|19,71
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|0,07
|
|B. Petrol
|91,34
|91,34
|1,51
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:38KUYAS
Yüzde 7.85 oranında artışla 8.11 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 421, 695 adet işlem
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15:37XU100
Endeks 3, 310 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 97 üstünde . İşlem hacmi 39, 985.00 milyon TL de
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15:37SMRTG
Yüzde 8.29 oranında artışla 56.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 696, 526 adet işlem
-
15:36HUNER
Yüzde 5.06 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 101, 374 adet işlem
-
15:35KIMMR
Yüzde 8.52 oranında artışla 11.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 903, 534 adet işlem