TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.09.2022 15:37
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064681
BIST
15:433.301
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 55,06
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.311
En Düşük
3.237
15:4318,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0341
|Açılış
|: 18,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
15:4318,1965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1675
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
15:43992,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,46
|Açılış
|: 992,98
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
993,23
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler15:41
|KMPUR
|49,72
|116.526.645
|% 10,00
|
|UNLU
|7,17
|68.557.896
|% 9,97
|
|ULUSE
|130,60
|16.542.783
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,90
|39.722.477
|% 9,87
|
|UTPYA
|24,70
|2.192.208
|% 9,78
|
|PINSU
|7,22
|63.466.524
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|119.293.264
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,81
|340.049.671
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|175.439.136
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|104.313.460
|% -9,78
|
|THYAO
|70,95
|3.180.036.815
|% 1,72
|
|EKGYO
|4,04
|2.635.455.392
|% 3,59
|
|SISE
|27,52
|2.224.200.368
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,18
|1.892.128.113
|% 2,72
|
|AKBNK
|11,72
|1.884.764.363
|% 1,74
|
|EKGYO
|4,04
|2.635.455.392
|% 3,59
|
|YKBNK
|7,18
|1.892.128.113
|% 2,72
|
|ZOREN
|4,26
|1.050.853.354
|% 7,58
|
|ISCTR
|8,14
|1.663.253.534
|% 2,65
|
|AKBNK
|11,72
|1.884.764.363
|% 1,74
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3498
|18,3571
|% 0,16
|
|Euro
|18,1866
|18,2047
|% 0,97
|
|Sterlin
|20,7248
|20,8287
|% 0,63
|
|Frank
|18,6648
|18,7772
|% -1,20
|
|Riyal
|4,8659
|4,8903
|% 0,18
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.683
|8,71
|
|Altın Gr.
|992
|993
|5,99
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|-14,00
|
|Tam
|6.701
|6.788
|-8,00
|
|Yarım
|3.265
|3.314
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.656
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,84
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,12
|
|B. Petrol
|91,39
|91,39
|1,56
|
Seans Raporu
15:41
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-
15:56DURDO
Yüzde 7.10 oranında artışla 32.60 lira fiyatla işlem gören hissede 252, 479 adet işlem
-
15:55DMSAS
Yüzde 4.69 oranında artışla 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 833, 240 adet işlem
-
15:54KONKA
Yüzde 6.25 oranında artışla 30.62 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 512, 423 adet işlem
-
15:53BARMA
Yüzde 8.27 oranında artışla 45.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 000, 272 adet işlem
-
15:52XU100
Endeks 3, 296 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 56 üstünde . İşlem hacmi 41, 994.00 milyon TL de