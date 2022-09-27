TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.09.2022 10:47
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065422
BIST
10:363.284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 23,94
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.289
En Düşük
3.271
10:3618,4933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0182
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,5132
En Düşük
18,4396
10:3617,8747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1405
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9049
En Düşük
17,6995
10:36973,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 10,82
|Açılış
|: 973,82
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
974,72
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler10:32
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|KMPUR
|56,75
|53.660.269
|% 7,58
|
|BAGFS
|25,88
|42.168.402
|% 7,48
|
|KONTR
|56,60
|127.946.007
|% 7,10
|
|SMRTG
|68,40
|131.524.023
|% 7,04
|
|ISGYO
|8,19
|4.552.256
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|615.813
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|10.798.749
|% -9,96
|
|TSKB
|2,36
|125.913.118
|% -9,92
|
|SKBNK
|2,06
|25.633.038
|% -9,65
|
|SASA
|68,65
|694.261.127
|% 3,47
|
|THYAO
|69,75
|641.542.110
|% 0,50
|
|HEKTS
|56,70
|399.294.873
|% 4,04
|
|EKGYO
|3,99
|329.024.227
|% 1,53
|
|YKBNK
|7,01
|305.903.502
|% 1,15
|
|EKGYO
|3,99
|329.024.227
|% 1,53
|
|ZOREN
|4,05
|223.951.219
|% -4,71
|
|TSKB
|2,36
|125.913.118
|% -9,92
|
|YKBNK
|7,01
|305.903.502
|% 1,15
|
|VAKBN
|7,70
|303.576.898
|% -3,14
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4678
|18,4909
|% 0,09
|
|Euro
|17,8626
|17,8793
|% 0,82
|
|Sterlin
|19,9286
|20,0285
|% 1,35
|
|Frank
|18,6306
|18,7428
|% 0,67
|
|Riyal
|4,8993
|4,9239
|% 0,13
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|16,69
|
|Altın Gr.
|974
|974
|10,74
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.621
|6.695
|16,00
|
|Yarım
|3.221
|3.278
|10,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.637
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,74
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|0,22
|
|B. Petrol
|84,40
|84,40
|1,54
|
Seans Raporu
10:32
daha fazla
-
10:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 99 artarak (% 0.74 ) 3, 559
-
10:45
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SASA, TRKCM, SODA
-
10:45XU100
Endeks 3, 278 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 8, 227.00 milyon TL de
-
10:45ESCAR
Yüzde 4.83 oranında artışla 50.15 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 071 adet işlem
-
10:44ORCAY
Yüzde 6.66 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 327, 268 adet işlem