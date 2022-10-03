TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.10.2022 17:31
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066799
BIST
17:203.362
En Yüksek
|Değişim
|: 5,74%
|| 182,49
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.362
En Düşük
3.196
17:2018,5481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0464
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
17:2018,2600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1237
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
17:201.001,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 13,76
|Açılış
|: 1.001,98
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
1.002,36
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler17:18
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|90.916.483
|% 9,99
|
|TUPRS
|318,50
|2.127.430.420
|% 9,98
|
|ISCTR
|8,27
|1.462.767.862
|% 9,97
|
|VAKBN
|7,62
|1.289.551.142
|% 9,96
|
|ULUFA
|4,50
|12.169.865
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|441.469
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.868.839
|% -9,91
|
|GMTAS
|3,69
|29.576.566
|% -7,29
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|THYAO
|76,55
|5.763.510.356
|% 8,43
|
|SASA
|70,45
|3.152.353.441
|% 3,30
|
|YKBNK
|7,77
|2.212.708.197
|% 9,90
|
|TUPRS
|318,50
|2.127.430.420
|% 9,98
|
|ASELS
|31,04
|1.998.919.995
|% 5,94
|
|EKGYO
|4,12
|1.837.350.580
|% 6,46
|
|YKBNK
|7,77
|2.212.708.197
|% 9,90
|
|HALKB
|7,67
|1.582.745.208
|% 9,89
|
|SKBNK
|1,93
|388.547.572
|% 4,32
|
|ODAS
|6,65
|1.197.715.582
|% 4,89
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5242
|18,5533
|% 0,28
|
|Euro
|18,2263
|18,2571
|% 0,67
|
|Sterlin
|20,8127
|20,9171
|% 1,02
|
|Frank
|18,6465
|18,7588
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9202
|4,9449
|% 0,21
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|25,41
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|12,18
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.717
|6.774
|42,00
|
|Yarım
|3.268
|3.309
|18,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.654
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,41
|20,43
|1,39
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,13
|0,80
|
|B. Petrol
|89,01
|89,01
|3,87
|
Seans Raporu
17:18
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17:33ESCOM
Yüzde 8.87 oranında artışla 23.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 653, 474 adet işlem
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17:29XU100
Endeks 3, 350 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 34 üstünde . İşlem hacmi 50, 364.00 milyon TL de
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17:29KLKIM
Yüzde 8.90 oranında artışla 34.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 499, 071 adet işlem
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17:28BARMA
Yüzde 9.99 oranında artışla 49.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 855, 123 adet işlem
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17:27HALKB
Yüzde 9.89 oranında artışla 7.67 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 739, 342 adet işlem