TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.10.2022 15:18
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072659
BIST
15:173.867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 19,16
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.848
15:1718,5924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
15:1718,3192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
15:17988,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,18
|Açılış
|: 988,85
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler15:17
|KNFRT
|16,28
|72.240.763
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|78.623.584
|% 10,00
|
|KONYA
|1.928,30
|111.458.789
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|20.342.115
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|78.817.602
|% 10,00
|
|KIMMR
|7,22
|11.822.365
|% -9,98
|
|OYYAT
|33,24
|121.558.684
|% -7,41
|
|SAYAS
|24,04
|106.122.098
|% -6,39
|
|MEGAP
|4,53
|27.325.246
|% -6,21
|
|MEGAP
|4,53
|27.325.246
|% -6,21
|
|THYAO
|97,15
|4.974.369.921
|% -1,32
|
|YKBNK
|9,89
|3.678.006.236
|% 1,85
|
|AKBNK
|15,36
|3.314.527.067
|% 3,43
|
|ASELS
|33,50
|3.005.825.983
|% 2,45
|
|EKGYO
|4,46
|2.895.946.196
|% -0,67
|
|EKGYO
|4,46
|2.895.946.196
|% -0,67
|
|YKBNK
|9,89
|3.678.006.236
|% 1,85
|
|TSKB
|2,69
|827.549.555
|% -1,47
|
|SKBNK
|1,87
|484.103.600
|% -1,06
|
|ISCTR
|9,60
|2.476.124.679
|% 2,24
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5849
|18,5924
|% 0,07
|
|Euro
|18,3085
|18,3192
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,9597
|21,0648
|% -0,48
|
|Frank
|18,5867
|18,6987
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9337
|4,9585
|% 0,07
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|6,05
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,18
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.694
|6.764
|35,00
|
|Yarım
|3.262
|3.309
|20,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.656
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,88
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,09
|
|B. Petrol
|92,05
|92,05
|0,43
|
Seans Raporu
15:17
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15:32METUR
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15:31XU100
Endeks 3, 873 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 66, 186.00 milyon TL de
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15:31KRVGD
Yüzde 5.23 oranında artışla 13.28 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 559, 043 adet işlem