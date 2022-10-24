TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.10.2022 14:38
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Nesrin KAYĞUN Müdür 02123103700 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Müşteri İletişim Merkezi 08502022020 bilgi@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073559
BIST
14:324.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 26,34
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
14:3218,6197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0368
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
14:3218,3673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0356
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
14:32983,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,19
|Açılış
|: 983,14
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler14:30
|TSPOR
|4,95
|277.768.748
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.334.694
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.086.023
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|5.290.272
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.525.620
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|230.352.914
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|92.335.588
|% -9,98
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|63.178.244
|% -9,95
|
|THYAO
|101,30
|3.573.214.809
|% 1,81
|
|SISE
|33,30
|2.095.940.571
|% 2,59
|
|SASA
|105,10
|1.954.951.868
|% 5,10
|
|AKBNK
|15,85
|1.798.232.185
|% 2,52
|
|ASELS
|32,38
|1.766.607.145
|% 1,57
|
|SKBNK
|2,16
|684.876.077
|% 9,09
|
|TSKB
|3,15
|983.725.443
|% 8,62
|
|EKGYO
|4,67
|1.338.245.761
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,68
|1.729.437.537
|% 3,31
|
|ISCTR
|10,04
|1.662.191.737
|% 3,93
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6059
|18,6080
|% 0,14
|
|Euro
|18,3577
|18,3644
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,0083
|21,1137
|% 0,44
|
|Frank
|18,4935
|18,6049
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9353
|4,9600
|% 0,05
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-6,33
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-4,51
|
|Cumhuriyet
|6.602
|6.701
|-37,00
|
|Tam
|6.631
|6.714
|-55,00
|
|Yarım
|3.231
|3.280
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,93
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,29
|-0,22
|
|B. Petrol
|90,06
|90,06
|-1,15
|
Seans Raporu
14:30
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-
14:45POLHO
Yüzde 4.56 oranında artışla 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 987, 485 adet işlem
-
14:44ULKER
Yüzde 7.23 oranında artışla 25.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 313, 437 adet işlem
-
14:43CEOEM
Yüzde 4.65 oranında artışla 14.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 562, 830 adet işlem
-
14:42MEGAP
Yüzde 7.13 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 715, 422 adet işlem
-
14:42MEGAP
Yüzde 7.13 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 715, 422 adet işlem