TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.10.2022 14:39
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Nesrin KAYĞUN Müdür 02123103700 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Müşteri İletişim Merkezi 08502022020 bilgi@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073562
BIST
16:123.965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -12,54
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
16:1218,6065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
16:1218,4724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1407
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4724
En Düşük
18,2850
16:12984,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,10
|Açılış
|: 984,23
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler16:10
|TSPOR
|4,95
|283.860.688
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.443.037
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.797.269
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.901.702
|% 10,00
|
|DOGUB
|9,36
|15.474.071
|% 9,99
|
|ALKA
|39,50
|233.967.243
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|65.275.222
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,44
|72.986.398
|% -9,95
|
|THYAO
|100,30
|4.861.760.111
|% 0,80
|
|SISE
|33,48
|3.337.680.781
|% 3,14
|
|AKBNK
|15,53
|2.641.072.211
|% 0,45
|
|SASA
|102,70
|2.598.938.713
|% 2,70
|
|YKBNK
|9,52
|2.391.509.084
|% 1,60
|
|SKBNK
|2,09
|1.031.673.306
|% 5,56
|
|TSKB
|3,10
|1.482.773.792
|% 6,90
|
|EKGYO
|4,56
|2.088.495.249
|% -1,51
|
|YKBNK
|9,52
|2.391.509.084
|% 1,60
|
|ISCTR
|9,83
|2.387.819.779
|% 1,76
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5975
|18,6035
|% 0,11
|
|Euro
|18,4573
|18,4672
|% 0,74
|
|Sterlin
|21,0970
|21,2028
|% 0,87
|
|Frank
|18,4835
|18,5948
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9358
|4,9606
|% 0,07
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-5,57
|
|Altın Gr.
|982
|983
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|6.604
|6.704
|-34,00
|
|Tam
|6.637
|6.720
|-49,00
|
|Yarım
|3.234
|3.283
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.642
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,99
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,31
|-0,20
|
|B. Petrol
|91,05
|91,05
|-0,16
|