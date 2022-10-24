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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.10.2022 14:45
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Nesrin KAYĞUN Müdür 02123103700 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Müşteri İletişim Merkezi 08502022020 bilgi@turkiyehayatemeklilik.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildiri
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 4,95 285.853.875 % 10,00  
AGYO 8,36 63.648.241 % 10,00  
ULAS 7,70 10.196.363 % 10,00  
DAPGM 59,95 96.657.702 % 10,00  
SANEL 11,66 7.089.999 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5889 18,5905 % 0,04  
Euro 18,5186 18,5437 % 1,16  
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Frank 18,5751 18,6870 % 0,38  
Riyal 4,9286 4,9534 % -0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.655 1.655 5,19  
Altın Gr. 989 989 2,51  
Cumhuriyet 6.650 6.750 12,00  
Tam 6.653 6.758 -11,00  
Yarım 3.242 3.301 -4,00  
Çeyrek 1.626 1.652 -2,00  
Gümüş.Ons 19,37 19,41 0,15  
Gümüş Gr. 11,58 11,60 0,09  
B. Petrol 91,68 91,68 0,47  
Seans Raporu 18:05
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