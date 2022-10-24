TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.10.2022 14:46
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Nesrin KAYĞUN Müdür 02123103700 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Müşteri İletişim Merkezi 08502022020 bilgi@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073572
BIST
16:123.965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -12,54
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
16:1218,6087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
16:1218,4623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1306
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4715
En Düşük
18,2850
16:12983,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,75
|Açılış
|: 983,58
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler16:10
|SANEL
|11,66
|6.907.345
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|283.930.310
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|6.318.461
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.866.398
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.443.037
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|234.057.342
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|SKTAS
|3,44
|73.021.190
|% -9,95
|
|PENTA
|63,80
|65.357.078
|% -9,95
|
|THYAO
|100,40
|4.915.131.268
|% 0,90
|
|SISE
|33,62
|3.367.896.128
|% 3,57
|
|AKBNK
|15,55
|2.655.893.138
|% 0,58
|
|SASA
|103,00
|2.617.781.438
|% 3,00
|
|YKBNK
|9,54
|2.412.003.490
|% 1,81
|
|SKBNK
|2,11
|1.038.390.124
|% 6,57
|
|TSKB
|3,11
|1.499.078.361
|% 7,24
|
|EKGYO
|4,57
|2.098.848.181
|% -1,30
|
|YKBNK
|9,54
|2.412.003.490
|% 1,81
|
|ISCTR
|9,84
|2.408.509.610
|% 1,86
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5975
|18,6035
|% 0,11
|
|Euro
|18,4573
|18,4672
|% 0,74
|
|Sterlin
|21,1093
|21,2152
|% 0,93
|
|Frank
|18,4987
|18,6102
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9345
|4,9593
|% 0,04
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-0,38
|
|Altın Gr.
|982
|983
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|6.605
|6.705
|-33,00
|
|Tam
|6.636
|6.722
|-47,00
|
|Yarım
|3.234
|3.284
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.643
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,54
|90,54
|-0,67
|