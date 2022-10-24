TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.10.2022 14:46
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Nesrin KAYĞUN MÜDÜR 02123103700 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Müşteri İletişim Merkezi 08502022020 bilgi@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073576
BIST
14:433.999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 21,54
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
14:4318,6099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0270
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
14:4318,3721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0404
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
14:43983,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,51
|Açılış
|: 983,82
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler14:43
|TSPOR
|4,95
|277.812.124
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.101.696
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.553.394
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|5.290.272
|% 10,00
|
|FENER
|68,35
|123.779.605
|% 9,98
|
|PENTA
|63,80
|63.234.197
|% -9,95
|
|CONSE
|7,38
|248.074.966
|% -9,89
|
|GESAN
|144,30
|801.112.930
|% -8,67
|
|MAKIM
|25,26
|98.867.236
|% -8,01
|
|BASCM
|4,85
|373.319
|% -7,97
|
|EKGYO
|4,65
|1.364.883.984
|% 0,43
|
|HALKB
|8,84
|1.145.721.803
|% 2,79
|
|ODAS
|7,57
|1.044.284.963
|% -0,79
|
|VAKBN
|9,06
|1.037.732.241
|% 2,14
|
|GESAN
|144,30
|801.112.930
|% -8,67
|
|EKGYO
|4,65
|1.364.883.984
|% 0,43
|
|ODAS
|7,57
|1.044.284.963
|% -0,79
|
|HALKB
|8,84
|1.145.721.803
|% 2,79
|
|VAKBN
|9,06
|1.037.732.241
|% 2,14
|
|ADESE
|1,23
|141.205.033
|% -5,38
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6072
|18,6099
|% 0,15
|
|Euro
|18,3631
|18,3721
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,0017
|21,1070
|% 0,41
|
|Frank
|18,4880
|18,5994
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9348
|4,9596
|% 0,05
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-5,87
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|6.603
|6.703
|-35,00
|
|Tam
|6.632
|6.715
|-54,00
|
|Yarım
|3.232
|3.280
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,92
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|-0,21
|
|B. Petrol
|90,05
|90,05
|-1,16
|
Seans Raporu
14:43
daha fazla
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14:58TSKB
Yüzde 7.24 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 986, 165 adet işlem
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14:57ISFIN
Yüzde 4.99 oranında artışla 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 311, 553 adet işlem
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14:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, SASA, ISCTR
-
14:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 64 artarak (% 0.67 ) 3, 544
-
14:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, FENER, BAYRK, KERVN, AGYO, TSPOR, DOGUB, SANEL, SILVR, VKING