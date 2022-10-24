TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.10.2022 14:46
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Nesrin KAYĞUN MÜDÜR 02123103700 fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Müşteri İletişim Merkezi 08502022020 bilgi@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073578
BIST
14:433.999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 21,54
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
14:4318,6099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0270
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
14:4318,3721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0404
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
14:43983,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,51
|Açılış
|: 983,82
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler14:43
|TSPOR
|4,95
|277.873.608
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.466.406
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|5.297.840
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.101.696
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.553.394
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|231.013.235
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|63.260.355
|% -9,95
|
|CONSE
|7,39
|285.124.144
|% -9,77
|
|THYAO
|101,20
|3.689.877.709
|% 1,71
|
|SISE
|33,50
|2.212.154.390
|% 3,20
|
|SASA
|104,00
|2.074.731.521
|% 4,00
|
|AKBNK
|15,76
|1.934.442.808
|% 1,94
|
|YKBNK
|9,65
|1.850.393.808
|% 2,99
|
|SKBNK
|2,11
|845.437.090
|% 6,57
|
|TSKB
|3,12
|1.198.923.144
|% 7,59
|
|EKGYO
|4,65
|1.434.364.706
|% 0,43
|
|YKBNK
|9,65
|1.850.393.808
|% 2,99
|
|ISCTR
|9,96
|1.828.952.114
|% 3,11
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6072
|18,6099
|% 0,15
|
|Euro
|18,3631
|18,3721
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,0008
|21,1061
|% 0,41
|
|Frank
|18,4907
|18,6021
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9350
|4,9598
|% 0,05
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-4,97
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|6.602
|6.702
|-36,00
|
|Tam
|6.640
|6.723
|-46,00
|
|Yarım
|3.236
|3.284
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.643
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,95
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|-0,18
|
|B. Petrol
|90,01
|90,01
|-1,20
|
Seans Raporu
14:43
daha fazla
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14:58TSKB
Yüzde 7.24 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 986, 165 adet işlem
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14:57ISFIN
Yüzde 4.99 oranında artışla 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 311, 553 adet işlem
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14:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, SASA, ISCTR
-
14:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 64 artarak (% 0.67 ) 3, 544
-
14:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, FENER, BAYRK, KERVN, AGYO, TSPOR, DOGUB, SANEL, SILVR, VKING