TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.10.2022 14:47
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Nesrin KAYĞUN Müdür 02123103700 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Müşteri İletişim Merkezi 08502022020 bilgi@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073579
BIST
16:143.967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -10,72
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
16:1418,6051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0222
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
16:1418,4787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1470
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4787
En Düşük
18,2850
16:14984,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,50
|Açılış
|: 984,23
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler16:14
|TSPOR
|4,95
|284.103.010
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|6.318.461
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|27.107.568
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.907.345
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.443.037
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|234.120.345
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|65.872.709
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,44
|73.049.859
|% -9,95
|
|THYAO
|100,40
|4.947.806.616
|% 0,90
|
|SISE
|33,58
|3.405.199.305
|% 3,45
|
|AKBNK
|15,55
|2.713.662.986
|% 0,58
|
|SASA
|103,40
|2.645.568.637
|% 3,40
|
|YKBNK
|9,55
|2.428.183.515
|% 1,92
|
|SKBNK
|2,12
|1.041.525.659
|% 7,07
|
|TSKB
|3,13
|1.519.671.903
|% 7,93
|
|EKGYO
|4,58
|2.122.111.787
|% -1,08
|
|YKBNK
|9,55
|2.428.183.515
|% 1,92
|
|ISCTR
|9,86
|2.418.870.342
|% 2,07
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5939
|18,6051
|% 0,12
|
|Euro
|18,4686
|18,4787
|% 0,80
|
|Sterlin
|21,1380
|21,2440
|% 1,06
|
|Frank
|18,5220
|18,6336
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9336
|4,9583
|% 0,02
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|2,61
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|6.611
|6.711
|-27,00
|
|Tam
|6.647
|6.732
|-37,00
|
|Yarım
|3.239
|3.288
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.645
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,23
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,40
|-0,11
|
|B. Petrol
|90,96
|90,96
|-0,25
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:29GEDZA
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 28.12 lira fiyatla işlem gören hissede 549, 019 adet işlem
-
16:28IHGZT
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 0.79 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 884, 953 adet işlem
-
16:27CRFSA
Yüzde -6.62 oranında düşüşle 55.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 818, 574 adet işlem
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 69 kaybederek (% -0.33 ) 3, 509
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKING, SANEL, FENER, TSPOR, DOGUB, KERVN, BAYRK, AGYO, SILVR