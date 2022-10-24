TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.10.2022 14:47
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Nesrin KAYGUN Müdür 02123103700 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Müşteri İletişim Merkezi 08502022020 bilgi@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073580
BIST
15:113.996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 18,61
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
15:1118,6127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0298
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
15:1118,3596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
15:11983,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,20
|Açılış
|: 983,13
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler15:11
|VKING
|11,00
|5.331.698
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|280.574.323
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.185.494
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.481.011
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.586.112
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|232.186.899
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|SKTAS
|3,44
|71.986.634
|% -9,95
|
|PENTA
|63,80
|63.873.473
|% -9,95
|
|THYAO
|101,40
|3.935.196.344
|% 1,91
|
|SISE
|33,56
|2.591.803.810
|% 3,39
|
|SASA
|103,70
|2.161.766.292
|% 3,70
|
|AKBNK
|15,63
|2.100.381.640
|% 1,10
|
|ISCTR
|9,89
|1.968.861.562
|% 2,38
|
|SKBNK
|2,11
|920.746.055
|% 6,57
|
|TSKB
|3,09
|1.285.287.813
|% 6,55
|
|EKGYO
|4,62
|1.611.848.457
|% -0,22
|
|YKBNK
|9,62
|1.960.294.616
|% 2,67
|
|ISCTR
|9,89
|1.968.861.562
|% 2,38
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6072
|18,6127
|% 0,16
|
|Euro
|18,3520
|18,3596
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,9769
|21,0821
|% 0,29
|
|Frank
|18,4872
|18,5985
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9352
|4,9600
|% 0,05
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-6,86
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|6.612
|6.712
|-26,00
|
|Tam
|6.644
|6.726
|-43,00
|
|Yarım
|3.237
|3.286
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,91
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|-0,18
|
|B. Petrol
|90,32
|90,32
|-0,89
|
Seans Raporu
15:11
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15:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, SASA, VESTL
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15:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 84 artarak (% 0.59 ) 3, 541
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15:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AGYO, ISGYO, BAYRK, VKING, KERVN, SANEL, FENER, TSPOR, DOGUB, SILVR
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15:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, ALKA, SKTAS, PENTA, CONSE, EMNIS
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15:26
OLMK, OYAYO, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında