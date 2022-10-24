TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.10.2022 14:47
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Nesrin KAYĞUN Müdür 02123103700 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Müşteri İletişim Merkezi 08502022020 bilgi@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073581
BIST
14:594.003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 25,49
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
14:5918,6071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
14:5918,3652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0335
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
14:59983,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,65
|Açılış
|: 983,68
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler14:59
|TSPOR
|4,95
|280.456.806
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.173.825
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|5.312.558
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.584.293
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.466.406
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|231.457.847
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|SKTAS
|3,44
|71.442.822
|% -9,95
|
|PENTA
|63,80
|63.505.028
|% -9,95
|
|THYAO
|101,40
|3.779.692.514
|% 1,91
|
|SISE
|33,74
|2.443.486.389
|% 3,94
|
|SASA
|103,60
|2.118.532.825
|% 3,60
|
|AKBNK
|15,71
|2.004.485.312
|% 1,62
|
|YKBNK
|9,65
|1.924.841.101
|% 2,99
|
|SKBNK
|2,10
|899.362.889
|% 6,06
|
|TSKB
|3,10
|1.262.589.881
|% 6,90
|
|EKGYO
|4,65
|1.499.135.610
|% 0,43
|
|YKBNK
|9,65
|1.924.841.101
|% 2,99
|
|ISCTR
|9,93
|1.904.230.344
|% 2,80
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6049
|18,6071
|% 0,13
|
|Euro
|18,3600
|18,3652
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,0044
|21,1097
|% 0,42
|
|Frank
|18,4944
|18,6058
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9350
|4,9597
|% 0,05
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-6,86
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|6.612
|6.712
|-26,00
|
|Tam
|6.644
|6.726
|-43,00
|
|Yarım
|3.237
|3.286
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,91
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|-0,18
|
|B. Petrol
|90,32
|90,32
|-0,89
|