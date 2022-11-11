TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.11.2022 09:15
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079320
BIST
12:124.515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 48,16
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
12:1218,5591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0692
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
12:1219,0307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1789
|Açılış
|: 18,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0652
En Düşük
18,8141
12:121.051,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 8,34
|Açılış
|: 1.051,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.053,39
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler12:10
|CELHA
|28,60
|21.320.227
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|85.113.727
|% 10,00
|
|MAALT
|314,00
|40.098.576
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|15.796.001
|% 9,98
|
|BRSAN
|65,80
|74.406.889
|% 9,94
|
|SNGYO
|4,23
|15.922.020
|% -10,00
|
|DGNMO
|5,51
|28.868.237
|% -4,01
|
|TRILC
|12,26
|110.635.089
|% -3,99
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|IDGYO
|3,60
|7.662.483
|% -3,74
|
|THYAO
|114,00
|3.721.619.219
|% 0,53
|
|EREGL
|37,54
|3.238.653.904
|% 0,00
|
|ASELS
|40,00
|2.944.980.769
|% 5,15
|
|PETKM
|14,54
|1.658.921.822
|% 0,41
|
|ODAS
|10,67
|1.513.323.720
|% 6,91
|
|EKGYO
|5,41
|1.069.760.072
|% 0,56
|
|ODAS
|10,67
|1.513.323.720
|% 6,91
|
|YKBNK
|9,96
|1.386.038.397
|% 1,94
|
|TSKB
|3,18
|410.595.102
|% 1,60
|
|PSGYO
|8,36
|710.417.417
|% 6,09
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5485
|18,5514
|% 0,33
|
|Euro
|19,0200
|19,0368
|% 0,98
|
|Sterlin
|21,7209
|21,8298
|% 0,59
|
|Frank
|19,2277
|19,3435
|% 0,81
|
|Riyal
|4,9184
|4,9431
|% 0,31
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|7,64
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|8,30
|
|Cumhuriyet
|6.955
|7.060
|109,00
|
|Tam
|6.972
|7.045
|27,00
|
|Yarım
|3.387
|3.444
|13,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,01
|13,02
|0,13
|
|B. Petrol
|95,94
|95,94
|2,27
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:25ODAS
Yüzde 6.91 oranında artışla 10.67 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 148, 622 adet işlem
-
12:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, HEKTS, SASA
-
12:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 86 artarak (% 1.08 ) 3, 994
-
12:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CELHA, AKENR, ALCTL, MAALT, BRSAN
-
12:24
INDES, IDEAS, MNDRS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında