TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.11.2022 09:17
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079326
BIST
18:054.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.498
En Düşük
4.364
18:0518,5649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0750
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,5649
En Düşük
18,4566
18:0518,9771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1253
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,9771
En Düşük
18,8141
18:051.048,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,78
|Açılış
|: 1.047,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.050,24
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|41,80
|35.352.890
|% 10,00
|
|GARFA
|22,00
|7.719.750
|% 10,00
|
|AYEN
|34,54
|438.791.273
|% 10,00
|
|ERCB
|114,40
|78.698.427
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|135.378.603
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,36
|187.946.126
|% -10,00
|
|GOLTS
|119,20
|226.910.896
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|17.980.922
|% -9,96
|
|VKING
|9,57
|1.692.140
|% -9,89
|
|ROYAL
|5,40
|836.114
|% -9,85
|
|EREGL
|37,54
|9.676.788.945
|% 8,12
|
|THYAO
|113,40
|8.221.987.236
|% 1,98
|
|ASELS
|38,04
|4.604.252.166
|% 0,79
|
|KRDMD
|12,91
|4.519.919.517
|% 3,03
|
|EKGYO
|5,38
|4.450.352.970
|% 6,32
|
|EKGYO
|5,38
|4.450.352.970
|% 6,32
|
|KRDMD
|12,91
|4.519.919.517
|% 3,03
|
|YKBNK
|9,77
|3.118.732.708
|% 5,39
|
|ODAS
|9,98
|3.147.726.299
|% 1,94
|
|ISCTR
|9,40
|2.702.655.610
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4840
|18,5439
|% 0,29
|
|Euro
|18,8980
|18,9808
|% 0,68
|
|Sterlin
|21,6384
|21,7469
|% 0,21
|
|Frank
|19,1268
|19,2420
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9078
|4,9324
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|5,85
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|4,61
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.949
|7.052
|34,00
|
|Yarım
|3.371
|3.448
|17,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.723
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,01
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,07
|0,18
|
|B. Petrol
|95,29
|95,29
|1,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KCAER
Yüzde 9.91 oranında artışla 41.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 178, 014 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 4, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 38 üstünde . İşlem hacmi 97, 900.00 milyon TL de
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17:58ELITE
Yüzde 9.97 oranında artışla 46.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 770 adet işlem
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17:56PNLSN
Yüzde 9.90 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 024, 773 adet işlem
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17:55BRKSN
Yüzde 8.97 oranında artışla 16.77 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 194 adet işlem