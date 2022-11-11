TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.11.2022 09:17
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079327
BIST
18:054.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.498
En Düşük
4.364
18:0518,5337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0438
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,5337
En Düşük
18,4566
18:0518,9787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1269
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,9787
En Düşük
18,8141
18:051.047,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,72
|Açılış
|: 1.047,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.050,24
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|7,37
|4.064.363
|% 0,00
|
|YBTAS
|38.506,80
|961.560
|% 0,00
|
|BALAT
|11,50
|405.006
|% 0,00
|
|JANTS
|109,00
|204.724.990
|% 0,00
|
|DIRIT
|3,35
|264.849
|% 0,00
|
|ACSEL
|59,60
|29.362.234
|% 0,00
|
|ADEL
|61,90
|7.894.530
|% 0,00
|
|ADESE
|1,25
|133.404.844
|% 0,00
|
|AEFES
|54,70
|963.531.887
|% 0,00
|
|AGHOL
|95,20
|247.725.138
|% 0,00
|
|EREGL
|37,54
|9.676.788.945
|% 0,00
|
|THYAO
|113,40
|8.221.987.236
|% 0,00
|
|ASELS
|38,04
|4.604.252.166
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,91
|4.519.919.517
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,38
|4.450.352.970
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,38
|4.450.352.970
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,91
|4.519.919.517
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,77
|3.118.732.708
|% 0,00
|
|ODAS
|9,98
|3.147.726.299
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,40
|2.702.655.610
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4816
|18,5337
|% 0,24
|
|Euro
|18,8884
|18,9787
|% 0,67
|
|Sterlin
|21,6163
|21,7247
|% 0,11
|
|Frank
|19,1146
|19,2298
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9067
|4,9314
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|2,86
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.048
|4,02
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.942
|7.055
|37,00
|
|Yarım
|3.372
|3.449
|18,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.724
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,09
|0,20
|
|B. Petrol
|95,94
|95,94
|2,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KCAER
Yüzde 9.91 oranında artışla 41.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 178, 014 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 4, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 38 üstünde . İşlem hacmi 97, 900.00 milyon TL de
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17:58ELITE
Yüzde 9.97 oranında artışla 46.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 770 adet işlem
-
17:56PNLSN
Yüzde 9.90 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 024, 773 adet işlem
-
17:55BRKSN
Yüzde 8.97 oranında artışla 16.77 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 194 adet işlem