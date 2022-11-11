TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.11.2022 09:21
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079331
BIST
12:094.520
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 52,84
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
12:0918,5581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0682
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
12:0919,0454
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1936
|Açılış
|: 18,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0652
En Düşük
18,8141
12:091.051,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 8,02
|Açılış
|: 1.051,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.053,39
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler12:07
|AKENR
|4,40
|84.731.869
|% 10,00
|
|MAALT
|314,00
|39.380.525
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|15.796.001
|% 9,98
|
|BRSAN
|65,80
|74.256.273
|% 9,94
|
|PRDGS
|8,68
|353.992.701
|% 9,60
|
|SNGYO
|4,23
|15.557.119
|% -10,00
|
|TRILC
|12,23
|108.709.588
|% -4,23
|
|KNFRT
|13,21
|30.549.847
|% -3,79
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|BANVT
|76,65
|18.983.520
|% -3,58
|
|THYAO
|114,10
|3.663.156.575
|% 0,62
|
|EREGL
|37,54
|3.223.018.996
|% 0,00
|
|ASELS
|40,06
|2.916.003.744
|% 5,31
|
|PETKM
|14,54
|1.650.169.034
|% 0,41
|
|ODAS
|10,67
|1.504.794.979
|% 6,91
|
|EKGYO
|5,42
|1.061.085.463
|% 0,74
|
|ODAS
|10,67
|1.504.794.979
|% 6,91
|
|YKBNK
|9,96
|1.377.273.263
|% 1,94
|
|TSKB
|3,18
|410.009.583
|% 1,60
|
|PSGYO
|8,41
|708.941.054
|% 6,73
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5535
|18,5596
|% 0,38
|
|Euro
|19,0347
|19,0482
|% 1,04
|
|Sterlin
|21,7185
|21,8274
|% 0,58
|
|Frank
|19,2259
|19,3417
|% 0,80
|
|Riyal
|4,9187
|4,9434
|% 0,31
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|6,39
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|8,91
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.976
|7.048
|30,00
|
|Yarım
|3.388
|3.446
|15,00
|
|Çeyrek
|1.702
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,02
|13,04
|0,15
|
|B. Petrol
|96,14
|96,14
|2,47
|