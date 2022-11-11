TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.11.2022 09:22
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079335
BIST
10:404.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 66,23
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.515
10:4018,5223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0324
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,5893
En Düşük
18,4566
10:4018,9903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1385
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
19,0175
En Düşük
18,8141
10:401.047,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,42
|Açılış
|: 1.047,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.051,74
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler10:38
|ALCTL
|89,25
|13.753.782
|% 9,98
|
|BRSAN
|65,80
|65.894.343
|% 9,94
|
|ERCB
|125,60
|30.086.121
|% 9,79
|
|AKENR
|4,35
|65.844.219
|% 8,75
|
|GLRYH
|5,61
|40.030.106
|% 8,09
|
|SNGYO
|4,23
|12.008.928
|% -10,00
|
|IZFAS
|5,43
|2.853.950
|% -4,90
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|TRILC
|12,31
|56.375.669
|% -3,60
|
|EUHOL
|3,54
|2.805.246
|% -3,54
|
|EREGL
|37,80
|1.708.608.199
|% 0,69
|
|THYAO
|114,90
|1.561.763.946
|% 1,32
|
|PETKM
|14,66
|971.079.369
|% 1,24
|
|ASELS
|38,94
|872.221.357
|% 2,37
|
|YKBNK
|10,10
|787.237.353
|% 3,38
|
|PSGYO
|8,11
|603.215.073
|% 2,92
|
|EKGYO
|5,42
|430.056.051
|% 0,74
|
|YKBNK
|10,10
|787.237.353
|% 3,38
|
|PETKM
|14,66
|971.079.369
|% 1,24
|
|SKBNK
|2,30
|136.086.296
|% 3,14
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5192
|18,5407
|% 0,27
|
|Euro
|18,9787
|18,9988
|% 0,78
|
|Sterlin
|21,6340
|21,7425
|% 0,19
|
|Frank
|19,1401
|19,2554
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9064
|4,9310
|% 0,06
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|5,81
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.051
|7,09
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.958
|7.050
|32,00
|
|Yarım
|3.380
|3.447
|16,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.723
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,06
|0,17
|
|B. Petrol
|95,89
|95,89
|2,22
|