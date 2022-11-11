TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.11.2022 09:22
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079336
BIST
10:404.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 66,23
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.515
10:4018,5223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0324
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,5893
En Düşük
18,4566
10:4018,9903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1385
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
19,0175
En Düşük
18,8141
10:401.048,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.047,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.051,74
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler10:38
|ALCTL
|89,25
|13.753.782
|% 9,98
|
|BRSAN
|65,80
|65.628.577
|% 9,94
|
|ERCB
|125,50
|29.031.677
|% 9,70
|
|AKENR
|4,35
|64.719.998
|% 8,75
|
|GLRYH
|5,62
|39.823.566
|% 8,29
|
|SNGYO
|4,23
|11.911.105
|% -10,00
|
|IZFAS
|5,43
|2.853.950
|% -4,90
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|TRILC
|12,32
|55.454.085
|% -3,52
|
|BANVT
|76,90
|11.664.747
|% -3,27
|
|EREGL
|37,88
|1.668.960.983
|% 0,91
|
|THYAO
|114,70
|1.520.850.217
|% 1,15
|
|PETKM
|14,67
|950.252.332
|% 1,31
|
|ASELS
|38,98
|850.713.953
|% 2,47
|
|YKBNK
|10,10
|747.821.596
|% 3,38
|
|PSGYO
|8,13
|422.392.817
|% 3,17
|
|EKGYO
|5,42
|405.389.021
|% 0,74
|
|YKBNK
|10,10
|747.821.596
|% 3,38
|
|PETKM
|14,67
|950.252.332
|% 1,31
|
|SKBNK
|2,29
|134.211.674
|% 2,69
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5192
|18,5407
|% 0,27
|
|Euro
|18,9787
|18,9988
|% 0,78
|
|Sterlin
|21,6523
|21,7609
|% 0,28
|
|Frank
|19,1592
|19,2747
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9094
|4,9340
|% 0,12
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|4,87
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|7,15
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.965
|7.049
|31,00
|
|Yarım
|3.383
|3.446
|15,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,89
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,07
|0,18
|
|B. Petrol
|95,97
|95,97
|2,30
|