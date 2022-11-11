TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.11.2022 09:22
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079338
BIST
12:034.517
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 50,07
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
12:0318,5614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0715
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
12:0319,0442
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1924
|Açılış
|: 18,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0652
En Düşük
18,8141
12:031.051,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 8,34
|Açılış
|: 1.051,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.053,39
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler12:03
|AKENR
|4,40
|84.717.380
|% 10,00
|
|MAALT
|314,00
|38.479.844
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|15.727.367
|% 9,98
|
|BRSAN
|65,80
|74.120.264
|% 9,94
|
|EGPRO
|53,75
|34.353.579
|% 9,47
|
|SNGYO
|4,23
|15.500.217
|% -10,00
|
|TRILC
|12,23
|107.301.427
|% -4,23
|
|KNFRT
|13,20
|28.992.432
|% -3,86
|
|DGNMO
|5,52
|25.742.403
|% -3,83
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|THYAO
|114,00
|3.621.716.438
|% 0,53
|
|EREGL
|37,52
|3.211.069.714
|% -0,05
|
|ASELS
|40,06
|2.886.795.248
|% 5,31
|
|PETKM
|14,53
|1.639.594.752
|% 0,35
|
|ODAS
|10,66
|1.490.134.696
|% 6,81
|
|EKGYO
|5,42
|1.058.689.976
|% 0,74
|
|ODAS
|10,66
|1.490.134.696
|% 6,81
|
|YKBNK
|9,96
|1.359.644.555
|% 1,94
|
|TSKB
|3,17
|406.278.899
|% 1,28
|
|PSGYO
|8,37
|706.807.162
|% 6,22
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5546
|18,5614
|% 0,39
|
|Euro
|19,0324
|19,0442
|% 1,02
|
|Sterlin
|21,7388
|21,8478
|% 0,68
|
|Frank
|19,2113
|19,3270
|% 0,73
|
|Riyal
|4,9177
|4,9423
|% 0,29
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|8,02
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.053
|9,04
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.976
|7.056
|38,00
|
|Yarım
|3.388
|3.449
|18,00
|
|Çeyrek
|1.702
|1.724
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,03
|13,04
|0,15
|
|B. Petrol
|96,25
|96,25
|2,58
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:17HUBVC
Yüzde 6.18 oranında artışla 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 359, 879 adet işlem
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12:16ZOREN
Yüzde 4.67 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 830, 811 adet işlem
-
12:15ASELS
Yüzde 5.42 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 495, 261 adet işlem
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12:14XU100
Endeks 4, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 40, 209.00 milyon TL de
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12:14BAKAB
Yüzde 8.05 oranında artışla 49.64 lira fiyatla işlem gören hissede 824, 661 adet işlem