TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.11.2022 09:27
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Dengeli (3-4)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079346
BIST
13:344.525
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 57,94
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
13:3418,5554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0655
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
13:3419,0516
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1998
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0948
En Düşük
18,8141
13:341.052,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.053,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler13:34
|AKENR
|4,40
|86.542.328
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|26.783.336
|% 10,00
|
|EGPRO
|54,00
|41.080.116
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|17.475.686
|% 9,98
|
|MAALT
|314,00
|41.464.786
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|18.072.447
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,59
|9.445.593
|% -4,01
|
|TRILC
|12,26
|125.020.624
|% -3,99
|
|IMASM
|123,90
|7.647.351
|% -3,95
|
|SODSN
|27,74
|146.592
|% -3,68
|
|THYAO
|113,70
|4.801.515.136
|% 0,26
|
|EREGL
|37,68
|3.904.343.884
|% 0,37
|
|ASELS
|40,30
|3.575.751.671
|% 5,94
|
|PETKM
|14,66
|2.082.726.399
|% 1,24
|
|YKBNK
|10,00
|1.827.724.333
|% 2,35
|
|EKGYO
|5,41
|1.254.594.471
|% 0,56
|
|YKBNK
|10,00
|1.827.724.333
|% 2,35
|
|ODAS
|10,73
|1.759.010.080
|% 7,52
|
|TSKB
|3,15
|526.384.061
|% 0,64
|
|SKBNK
|2,23
|364.503.784
|% 0,00
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5471
|18,5554
|% 0,35
|
|Euro
|19,0362
|19,0516
|% 1,06
|
|Sterlin
|21,7421
|21,8512
|% 0,69
|
|Frank
|19,2533
|19,3693
|% 0,95
|
|Riyal
|4,9211
|4,9458
|% 0,36
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|8,77
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|9,70
|
|Cumhuriyet
|6.952
|7.057
|106,00
|
|Tam
|6.983
|7.055
|37,00
|
|Yarım
|3.392
|3.449
|18,00
|
|Çeyrek
|1.704
|1.724
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,72
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,97
|12,99
|0,09
|
|B. Petrol
|96,55
|96,55
|2,88
|