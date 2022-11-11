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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:484.535
Değişim :  1,52% |  67,76
Açılış :  4.541  
Önceki Kapanış :  4.467  
En Yüksek
4.552 En Düşük
4.515
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCTL 89,25 13.775.738 % 9,98  
BRSAN 65,80 66.877.856 % 9,94  
ERCB 125,50 31.014.525 % 9,70  
AKENR 4,36 68.679.854 % 9,00  
BRYAT 945,90 66.340.974 % 8,80  
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10:44 Alış Satış %  
Dolar 18,4822 18,5175 % 0,15  
Euro 18,9494 18,9838 % 0,70  
Sterlin 21,6361 21,7446 % 0,20  
Frank 19,1394 19,2547 % 0,35  
Riyal 4,9088 4,9335 % 0,11  
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10:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.761 1.761 4,76  
Altın Gr. 1.048 1.048 4,58  
Cumhuriyet 6.847 6.951 55,00  
Tam 6.955 7.048 30,00  
Yarım 3.378 3.446 15,00  
Çeyrek 1.697 1.722 7,00  
Gümüş.Ons 21,86 21,89 0,19  
Gümüş Gr. 13,01 13,03 0,13  
B. Petrol 95,91 95,91 2,24  
Seans Raporu 10:44
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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