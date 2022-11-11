TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.11.2022 09:27
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Dengeli (3-4)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079347
BIST
10:484.535
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 67,76
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.515
10:4818,5167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,5893
En Düşük
18,4566
10:4818,9813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1295
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
19,0175
En Düşük
18,8141
10:481.049,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,67
|Açılış
|: 1.049,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.051,74
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler10:44
|ALCTL
|89,25
|13.775.738
|% 9,98
|
|BRSAN
|65,80
|66.877.856
|% 9,94
|
|ERCB
|125,50
|31.014.525
|% 9,70
|
|AKENR
|4,36
|68.679.854
|% 9,00
|
|BRYAT
|945,90
|66.340.974
|% 8,80
|
|SNGYO
|4,23
|12.180.513
|% -10,00
|
|IZFAS
|5,43
|2.853.950
|% -4,90
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|TRILC
|12,29
|60.391.418
|% -3,76
|
|PRZMA
|4,77
|664.497
|% -3,64
|
|EREGL
|37,72
|1.838.965.451
|% 0,48
|
|THYAO
|114,70
|1.642.320.314
|% 1,15
|
|PETKM
|14,62
|999.879.035
|% 0,97
|
|ASELS
|38,96
|928.784.510
|% 2,42
|
|YKBNK
|10,03
|840.078.909
|% 2,66
|
|PSGYO
|8,11
|605.968.229
|% 2,92
|
|YKBNK
|10,03
|840.078.909
|% 2,66
|
|EKGYO
|5,41
|450.926.442
|% 0,56
|
|PETKM
|14,62
|999.879.035
|% 0,97
|
|SKBNK
|2,29
|141.358.017
|% 2,69
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4822
|18,5175
|% 0,15
|
|Euro
|18,9494
|18,9838
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,6361
|21,7446
|% 0,20
|
|Frank
|19,1394
|19,2547
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9088
|4,9335
|% 0,11
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|4,76
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|4,58
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.955
|7.048
|30,00
|
|Yarım
|3.378
|3.446
|15,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,01
|13,03
|0,13
|
|B. Petrol
|95,91
|95,91
|2,24
|