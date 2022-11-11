TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.11.2022 09:28
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079349
BIST
12:234.516
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 48,93
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
12:2318,5564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0665
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
12:2319,0209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1691
|Açılış
|: 18,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0652
En Düşük
18,8141
12:231.051,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 8,45
|Açılış
|: 1.052,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.053,39
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler12:21
|AKENR
|4,40
|85.475.632
|% 10,00
|
|MAALT
|314,00
|40.730.340
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|15.874.094
|% 9,98
|
|EGPRO
|54,00
|39.706.572
|% 9,98
|
|BRSAN
|65,80
|74.838.011
|% 9,94
|
|SNGYO
|4,23
|16.134.717
|% -10,00
|
|DGNMO
|5,47
|30.307.700
|% -4,70
|
|TRILC
|12,25
|111.486.304
|% -4,07
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|IDGYO
|3,60
|8.215.196
|% -3,74
|
|THYAO
|113,80
|3.867.097.614
|% 0,35
|
|EREGL
|37,46
|3.308.037.361
|% -0,21
|
|ASELS
|40,04
|3.001.369.887
|% 5,26
|
|PETKM
|14,53
|1.680.775.474
|% 0,35
|
|ODAS
|10,65
|1.538.972.855
|% 6,71
|
|EKGYO
|5,42
|1.097.698.281
|% 0,74
|
|ODAS
|10,65
|1.538.972.855
|% 6,71
|
|YKBNK
|9,94
|1.418.661.068
|% 1,74
|
|TSKB
|3,18
|420.807.733
|% 1,60
|
|SKBNK
|2,25
|280.730.098
|% 0,90
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5488
|18,5535
|% 0,34
|
|Euro
|19,0104
|19,0221
|% 0,90
|
|Sterlin
|21,7098
|21,8187
|% 0,54
|
|Frank
|19,2253
|19,3411
|% 0,80
|
|Riyal
|4,9211
|4,9458
|% 0,36
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|6,16
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|8,34
|
|Cumhuriyet
|6.955
|7.060
|109,00
|
|Tam
|6.978
|7.047
|29,00
|
|Yarım
|3.390
|3.445
|14,00
|
|Çeyrek
|1.703
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,00
|13,02
|0,12
|
|B. Petrol
|95,83
|95,83
|2,16
|