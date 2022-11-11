TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.11.2022 09:28
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079352
BIST
10:074.527
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 59,94
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.527
10:0718,5724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0825
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,5893
En Düşük
18,4566
10:0719,0135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1617
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
19,0139
En Düşük
18,8141
10:071.050,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,01
|Açılış
|: 1.050,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.050,66
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler10:07
|ALCTL
|89,25
|12.572.112
|% 9,98
|
|BAKAB
|50,50
|11.973.363
|% 9,93
|
|GLRYH
|5,70
|16.484.100
|% 9,83
|
|ERCB
|123,80
|13.681.192
|% 8,22
|
|MIATK
|105,90
|61.786.688
|% 7,95
|
|SNGYO
|4,23
|7.679.916
|% -10,00
|
|KZBGY
|17,60
|9.676.541
|% -4,14
|
|EUHOL
|3,53
|641.249
|% -3,81
|
|TRILC
|12,34
|22.013.087
|% -3,37
|
|IDGYO
|3,63
|1.038.024
|% -2,94
|
|EREGL
|37,90
|574.456.042
|% 0,96
|
|THYAO
|114,70
|540.347.352
|% 1,15
|
|PETKM
|14,51
|361.793.238
|% 0,21
|
|YKBNK
|10,06
|326.621.176
|% 2,97
|
|ASELS
|38,52
|274.275.468
|% 1,26
|
|EKGYO
|5,42
|186.279.674
|% 0,74
|
|YKBNK
|10,06
|326.621.176
|% 2,97
|
|PETKM
|14,51
|361.793.238
|% 0,21
|
|SKBNK
|2,28
|55.704.095
|% 2,24
|
|ISCTR
|9,59
|185.516.386
|% 2,02
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5647
|18,5724
|% 0,45
|
|Euro
|18,9931
|19,0135
|% 0,86
|
|Sterlin
|21,6891
|21,7978
|% 0,45
|
|Frank
|19,2096
|19,3253
|% 0,72
|
|Riyal
|4,9288
|4,9535
|% 0,52
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|3,50
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.050
|6,03
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.951
|7.045
|27,00
|
|Yarım
|3.378
|3.448
|17,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.721
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,89
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,04
|13,06
|0,16
|
|B. Petrol
|95,72
|95,72
|2,05
|