TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2023 09:39
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi Fon, Yönetmeliğin 6'ıncı maddesi kapsamında, Kurulca uygun görülmek koşuluyla fon paylarını, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik gereği kurulan grup emeklilik plan ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla, işveren katkılı grup emeklilik planı sahibi müşterilerimizden Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin talebi üzerine kurulmuş bir grup emeklilik yatırım fonudur. Fon Portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur ve varlık dağılımı önceden belirlenmez.
Fon, değişen piyasa koşullarına göre portföy yapısını belirleyen ve gerektiğinde risk düzeyini de artıran dinamik bir fon yönetimi stratejisi ile yönetilmektedir.
Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda, TL ve Dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091763
BIST
10:545.608
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 98,73
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.611
En Düşük
5.568
10:5418,7287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:5420,0146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0130
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:541.098,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,75
|Açılış
|: 1.098,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:54
|BFREN
|4.323,00
|14.361.006
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|52.375.916
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|19.714.658
|% 9,99
|
|TERA
|21,42
|5.236.719
|% 9,96
|
|PRDGS
|9,25
|72.592.465
|% -7,50
|
|ULUFA
|9,77
|42.712.749
|% -5,79
|
|BTCIM
|39,62
|6.685.997
|% -4,99
|
|QNBFL
|119,00
|8.806
|% -4,42
|
|BRKVY
|34,00
|24.477.183
|% -4,12
|
|ASELS
|64,55
|1.843.900.818
|% 3,86
|
|THYAO
|143,50
|1.580.057.513
|% 1,85
|
|TCELL
|39,58
|1.285.424.265
|% 4,49
|
|TTKOM
|26,24
|1.141.591.309
|% 6,84
|
|EKGYO
|8,93
|1.137.151.139
|% 2,29
|
|EKGYO
|8,93
|1.137.151.139
|% 2,29
|
|TTKOM
|26,24
|1.141.591.309
|% 6,84
|
|ISCTR
|12,95
|558.704.016
|% 1,41
|
|KRDMD
|18,32
|699.932.939
|% 1,83
|
|PETKM
|20,16
|757.074.310
|% 1,00
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7202
|18,7287
|% 0,15
|
|Euro
|19,9949
|20,0146
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,5269
|22,6399
|% -0,06
|
|Frank
|20,1615
|20,2830
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9650
|4,9899
|% 0,09
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,60
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.410
|7.476
|43,00
|
|Yarım
|3.589
|3.651
|18,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
10:54
daha fazla
-
11:09MEPET
Yüzde 9.90 oranında artışla 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 433, 884 adet işlem
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11:08YYAPI
Yüzde 5.84 oranında artışla 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 010, 220 adet işlem
-
11:07IHGZT
Yüzde 4.90 oranında artışla 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 477, 067 adet işlem
-
11:06XU100
Endeks 5, 608 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 79 üstünde . İşlem hacmi 22, 769.00 milyon TL de
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11:06ARCLK
Yüzde 7.31 oranında artışla 120.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 328, 817 adet işlem