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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.01.2023 09:39
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi Fon, Yönetmeliğin 6'ıncı maddesi kapsamında, Kurulca uygun görülmek koşuluyla fon paylarını, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik gereği kurulan grup emeklilik plan ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla, işveren katkılı grup emeklilik planı sahibi müşterilerimizden Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin talebi üzerine kurulmuş bir grup emeklilik yatırım fonudur. Fon Portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur ve varlık dağılımı önceden belirlenmez.
Fon, değişen piyasa koşullarına göre portföy yapısını belirleyen ve gerektiğinde risk düzeyini de artıran dinamik bir fon yönetimi stratejisi ile yönetilmektedir.
Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda, TL ve Dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091763


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