TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.01.2023 12:45
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 6,78 93,22
2019 4,17 95,83
2020 4 96
2021 4 96
2022 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096171
BIST
18:055.342
En Yüksek
|Değişim
|: 4,41%
|| 225,55
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.420
En Düşük
4.961
18:0518,7329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0313
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,6553
18:0519,9846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,2202
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0210
En Düşük
19,6753
18:051.124,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 17,97
|Açılış
|: 1.124,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.127,92
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRKVY
|28,82
|42.665.751
|% 10,00
|
|BTCIM
|39,16
|51.371.075
|% 10,00
|
|PRKME
|22,88
|30.096.624
|% 10,00
|
|VERUS
|121,00
|63.216.855
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|101.819.109
|% 10,00
|
|DYOBY
|28,62
|338.837.241
|% -10,00
|
|VKING
|36,00
|3.126.960
|% -10,00
|
|MARTI
|5,08
|150.886.348
|% -7,30
|
|ULUSE
|189,00
|56.807.708
|% -6,67
|
|FMIZP
|208,60
|186.686.947
|% -6,12
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|THYAO
|142,50
|11.707.688.331
|% 5,40
|
|ASELS
|62,90
|9.053.483.522
|% 6,79
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|YKBNK
|10,75
|3.831.097.854
|% 2,58
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|SKBNK
|2,86
|770.717.603
|% 4,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6906
|18,7329
|% -0,17
|
|Euro
|19,8664
|19,9846
|% 1,11
|
|Sterlin
|22,5732
|22,6864
|% 1,28
|
|Frank
|20,1027
|20,2238
|% 0,72
|
|Riyal
|4,9655
|4,9904
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|33,86
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.124
|17,97
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.610
|7.702
|114,00
|
|Yarım
|3.685
|3.765
|56,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.883
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,38
|0,35
|
|B. Petrol
|78,45
|78,45
|-0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NTGAZ
Yüzde 9.35 oranında artışla 39.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 881 adet işlem
-
17:58ASELS
Yüzde 8.57 oranında artışla 63.95 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 608, 128 adet işlem
-
17:57KRDMD
Yüzde 8.67 oranında artışla 19.56 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 052, 879 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 31 üstünde . İşlem hacmi 126, 574.00 milyon TL de
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17:55TTKOM
Yüzde 9.08 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 938, 798 adet işlem