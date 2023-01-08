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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.01.2023 12:49
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2015 20 80
2016 15 85
2017 12,5 87,5
2018 6 94
2019 6 94
2020 4 96
2021 4 96
2022 4 96




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096179


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Yarım 3.685 3.765 56,00  
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Gümüş Gr. 14,36 14,38 0,35  
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