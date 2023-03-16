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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.03.2023 18:40
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 03.07.2017 2019-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi-Müdür,2010-2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Kıdemli Portföy Yöneticisi 26 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 03.07.2017 2020-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür,2014-2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 17 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 03.07.2017 2017-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi/Müdür 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 14.03.2018 2018-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 01.11.2018 2017-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 15 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kapudan 10.02.2020 2020-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür,2016-2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Nazlı 13.04.2020 2020-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi,2018-2020 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.-Hisse Senedi Portföy Yöneticisi 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hayri Batur 16.03.2021 2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi,2017-2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Olcay Karabina 13.07.2021 2021-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür,Mutlak Getirili Ürünler,2018-2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 15 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Toygar Sekmen 23.09.2022 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi-Dövizli Fonlar,2019-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Çoklu Varlık Yönetimi,2017-2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Uzman-Dağıtım Kanalları Yönetimi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ögeday Gürbüz 15.12.2022 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Hisse Senedi Yönetimi,2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Hisse Senedi Analisti 7 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ali Dartanel 23.09.2022 2022-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi,2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Asistan Portföy Yöneticisi,2017-2021 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.-SGMK Yetkili 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Faruk Demirkol 01.12.2022 12.2022-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi,02.2022-11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Asistan Portföy Yöneticisi ,2018-01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 6 PK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM)
Ahmet Yetkin Şeşen 09.03.2022 03.2023-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi,11.2016-03.2023 MUFG Bank Turkey A.Ş.-Trader 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125674


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