TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBenan Tanfer 03.07.2017 2019-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi-Müdür,2010-2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Kıdemli Portföy Yöneticisi 26 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıSerkan Saraç 03.07.2017 2020-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür,2014-2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 17 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHakan Çınar 03.07.2017 2017-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi/Müdür 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıTurgut Gürbüz 14.03.2018 2018-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMüge Dağıstan Muğaloğlu 01.11.2018 2017-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 15 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMehmet Kapudan 10.02.2020 2020-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür,2016-2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHakan Nazlı 13.04.2020 2020-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi,2018-2020 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.-Hisse Senedi Portföy Yöneticisi 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHayri Batur 16.03.2021 2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi,2017-2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıOlcay Karabina 13.07.2021 2021-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür,Mutlak Getirili Ürünler,2018-2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 15 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıToygar Sekmen 23.09.2022 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi-Dövizli Fonlar,2019-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Çoklu Varlık Yönetimi,2017-2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Uzman-Dağıtım Kanalları Yönetimi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıÖgeday Gürbüz 15.12.2022 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Hisse Senedi Yönetimi,2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Hisse Senedi Analisti 7 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıAli Dartanel 23.09.2022 2022-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi,2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Asistan Portföy Yöneticisi,2017-2021 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.-SGMK Yetkili 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFaruk Demirkol 01.12.2022 12.2022-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi,02.2022-11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Asistan Portföy Yöneticisi ,2018-01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 6 PK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM)Ahmet Yetkin Şeşen 09.03.2022 03.2023-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi,11.2016-03.2023 MUFG Bank Turkey A.Ş.-Trader 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125674BIST