TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.03.2023 12:14
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Mehmet Ertan ÖZAY Fon Kurulu Başkanı 27.03.2023 28 Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 31.08.2021 25 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 31.08.2021 21 Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 31.08.2021 23 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128420
BIST
12:474.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -63,18
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.914
12:4719,1127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 19,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,2766
En Düşük
19,0703
12:4720,6854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0658
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
20,8449
En Düşük
20,5380
12:471.200,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.200,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.214,80
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler12:47
|TDGYO
|11,33
|5.648.291
|% 10,00
|
|EKSUN
|65,00
|1.119.300
|% 9,98
|
|ZEDUR
|54,45
|488.417
|% 9,96
|
|IHAAS
|173,50
|5.186.609
|% 9,95
|
|KLRHO
|26,76
|231.286.171
|% 9,94
|
|CANTE
|47,34
|231.424.190
|% -10,00
|
|GMTAS
|9,96
|78.261.526
|% -9,95
|
|ONCSM
|133,10
|32.827.407
|% -9,33
|
|ULUFA
|6,53
|29.952.360
|% -7,11
|
|MACKO
|64,50
|50.620.822
|% -5,70
|
|AKFYE
|22,60
|4.021.918.925
|% 7,82
|
|YYLGD
|33,16
|2.601.706.492
|% 5,94
|
|ASTOR
|57,70
|2.235.855.232
|% -4,94
|
|BVSAN
|70,30
|604.034.420
|% -3,30
|
|GOKNR
|22,94
|539.357.112
|% -4,81
|
|AKFYE
|22,60
|4.021.918.925
|% 7,82
|
|YYLGD
|33,16
|2.601.706.492
|% 5,94
|
|EUREN
|12,61
|527.980.275
|% 2,35
|
|ASTOR
|57,70
|2.235.855.232
|% -4,94
|
|GOKNR
|22,94
|539.357.112
|% -4,81
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1082
|19,1127
|% 0,14
|
|Euro
|20,6770
|20,6854
|% 0,32
|
|Sterlin
|23,4045
|23,5218
|% 0,08
|
|Frank
|20,7206
|20,8454
|% -0,22
|
|Riyal
|5,0725
|5,0979
|% 0,10
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-3,11
|
|Altın Gr.
|1.198
|1.198
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|8.117
|8.240
|15,00
|
|Tam
|8.125
|8.213
|-28,00
|
|Yarım
|3.983
|4.019
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.992
|2.010
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,05
|-0,13
|
|B. Petrol
|78,06
|78,06
|0,30
|