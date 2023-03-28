TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.03.2023 12:17
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Mehmet Ertan ÖZAY Fon Kurulu Başkanı 27.03.2023 28 Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 12.06.2020 25 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 24.04.2015 21 Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128435
BIST
12:504.938
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -59,77
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.914
12:5019,1124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0255
|Açılış
|: 19,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,2766
En Düşük
19,0703
12:5020,6882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0686
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
20,8449
En Düşük
20,5380
12:501.200,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,50
|Açılış
|: 1.200,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.214,80
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler12:48
|TDGYO
|11,33
|5.671.291
|% 10,00
|
|EKSUN
|65,00
|1.134.315
|% 9,98
|
|ULAS
|13,12
|9.564.246
|% 9,97
|
|ZEDUR
|54,45
|488.417
|% 9,96
|
|IHAAS
|173,50
|5.186.609
|% 9,95
|
|CANTE
|47,34
|231.636.841
|% -10,00
|
|SANEL
|15,81
|24.561.107
|% -9,97
|
|GMTAS
|9,96
|78.928.238
|% -9,95
|
|ONCSM
|133,30
|33.163.329
|% -9,20
|
|TGSAS
|18,40
|13.159.539
|% -7,44
|
|AKFYE
|22,66
|4.046.020.913
|% 8,11
|
|YYLGD
|32,92
|2.604.917.247
|% 5,18
|
|ASTOR
|57,65
|2.256.319.779
|% -5,02
|
|EREGL
|36,90
|1.096.130.725
|% -1,28
|
|ISCTR
|13,59
|1.042.225.954
|% -0,22
|
|AKFYE
|22,66
|4.046.020.913
|% 8,11
|
|EKGYO
|6,65
|571.283.290
|% -3,34
|
|YYLGD
|32,92
|2.604.917.247
|% 5,18
|
|ISCTR
|13,59
|1.042.225.954
|% -0,22
|
|YKBNK
|9,99
|613.084.841
|% -1,58
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1082
|19,1127
|% 0,14
|
|Euro
|20,6770
|20,6854
|% 0,32
|
|Sterlin
|23,4057
|23,5231
|% 0,09
|
|Frank
|20,7285
|20,8534
|% -0,18
|
|Riyal
|5,0728
|5,0982
|% 0,11
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-4,47
|
|Altın Gr.
|1.199
|1.199
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|8.113
|8.236
|11,00
|
|Tam
|8.134
|8.222
|-19,00
|
|Yarım
|3.987
|4.023
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.994
|2.012
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,90
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,06
|-0,11
|
|B. Petrol
|78,03
|78,03
|0,27
|