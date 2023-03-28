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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.03.2023 12:30
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Mehmet Ertan ÖZAY Fon Kurulu Başkanı 27.03.2023 28 Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 24.01.2018 25 Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 21 Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128460


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TDGYO 11,33 5.671.291 % 10,00  
EKSUN 65,00 1.134.315 % 9,98  
ULAS 13,12 9.564.246 % 9,97  
ZEDUR 54,45 488.417 % 9,96  
IHAAS 173,50 5.186.609 % 9,95  
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12:50 Alış Satış %  
Dolar 19,1093 19,1124 % 0,13  
Euro 20,6794 20,6882 % 0,33  
Sterlin 23,4057 23,5231 % 0,09  
Frank 20,7285 20,8534 % -0,18  
Riyal 5,0728 5,0982 % 0,11  
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12:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.953 1.953 -3,52  
Altın Gr. 1.199 1.199 -1,28  
Cumhuriyet 8.117 8.240 15,00  
Tam 8.135 8.216 -25,00  
Yarım 3.988 4.020 -13,00  
Çeyrek 1.994 2.010 -6,00  
Gümüş.Ons 22,89 22,92 -0,17  
Gümüş Gr. 14,04 14,06 -0,12  
B. Petrol 78,00 78,00 0,24  
Seans Raporu 12:50
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