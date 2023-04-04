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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.04.2023 10:37
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Cem ŞEKERCİ 04.05.2020 2020'den beri HSBC Portföy Yönetimi, Çoklu Varlık Fon Yöneticisi,2018-2020 Atlas Portföy Yönetimi/Genel Müdür Yardımcısı/Yönetim Kurulu Üyesi, 2016-2018 Atlas Portföy Yönetimi/Direktör/Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2016 İş Portföy Yönetimi/Portföy Yöneticisi 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131399


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METRO 1,87 153.206.312 % 10,00  
NATEN 135,30 35.415.029 % 10,00  
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Frank 20,9998 21,1263 % 0,25  
Riyal 5,1130 5,1386 % 0,22  
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Altın Ons 1.983 1.983 -1,40  
Altın Gr. 1.225 1.225 0,50  
Cumhuriyet 8.324 8.450 70,00  
Tam 8.337 8.421 20,00  
Yarım 4.087 4.120 9,00  
Çeyrek 2.044 2.060 5,00  
Gümüş.Ons 24,05 24,07 0,09  
Gümüş Gr. 14,87 14,90 0,09  
B. Petrol 85,58 85,58 0,65  
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