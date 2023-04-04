TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarCem ŞEKERCİ 04.05.2020 2020'den beri HSBC Portföy Yönetimi, Çoklu Varlık Fon Yöneticisi,2018-2020 Atlas Portföy Yönetimi/Genel Müdür Yardımcısı/Yönetim Kurulu Üyesi, 2016-2018 Atlas Portföy Yönetimi/Direktör/Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2016 İş Portföy Yönetimi/Portföy Yöneticisi 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131399BIST