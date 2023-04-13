TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.04.2023 09:25
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137205
BIST
10:205.163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 17,22
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.188
En Düşük
5.159
10:2019,3366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0307
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,4085
En Düşük
19,2915
10:2021,2969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0714
|Açılış
|: 21,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,3489
En Düşük
21,1879
10:201.256,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,49
|Açılış
|: 1.256,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.259,42
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler10:20
|SANEL
|19,94
|10.518.212
|% 9,98
|
|MARKA
|26,36
|13.617.499
|% 9,92
|
|POLTK
|2.200,20
|9.806.965
|% 9,58
|
|DIRIT
|8,58
|353.573
|% 9,30
|
|EDIP
|9,29
|38.710.691
|% 8,15
|
|MEGAP
|3,79
|12.703.057
|% -37,04
|
|MEGAP
|3,79
|12.703.057
|% -37,04
|
|ATSYH
|100,00
|1.485.000
|% -6,54
|
|BALAT
|14,72
|29.646
|% -4,42
|
|GEREL
|17,97
|5.508.837
|% -2,86
|
|THYAO
|134,30
|541.561.831
|% 0,67
|
|SISE
|45,04
|512.816.466
|% 1,44
|
|ISCTR
|12,31
|403.069.434
|% 0,24
|
|SAHOL
|41,62
|384.448.456
|% 1,17
|
|GESAN
|80,00
|359.707.996
|% 2,56
|
|ISCTR
|12,31
|403.069.434
|% 0,24
|
|EKGYO
|7,05
|224.380.630
|% 0,71
|
|AVOD
|3,10
|74.068.936
|% 6,90
|
|SKBNK
|2,55
|58.339.465
|% -0,39
|
|AKBNK
|18,17
|318.867.283
|% -0,66
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3308
|19,3366
|% 0,16
|
|Euro
|21,2829
|21,2969
|% 0,34
|
|Sterlin
|24,1018
|24,2227
|% 0,26
|
|Frank
|21,5169
|21,6465
|% 0,25
|
|Riyal
|5,1389
|5,1647
|% 0,10
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.023
|2.023
|7,93
|
|Altın Gr.
|1.257
|1.257
|5,67
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.634
|8.707
|32,00
|
|Yarım
|4.217
|4.261
|16,00
|
|Çeyrek
|2.108
|2.130
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,51
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|87,20
|87,20
|-0,13
|