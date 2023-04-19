TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.04.2023 10:24
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139963
BIST
10:555.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,38
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.046
En Düşük
5.015
10:5519,4014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 20,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,4156
En Düşük
19,3794
10:5521,3116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0335
|Açılış
|: 21,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,4149
En Düşük
21,2239
10:551.243,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -7,45
|Açılış
|: 1.243,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.240,12
BIST En Aktif Hisseler10:55
|KOPOL
|39,40
|580.182.233
|% 9,99
|
|CVKMD
|168,90
|789.417.605
|% 9,96
|
|VKING
|36,04
|729.810
|% 9,95
|
|QNBFL
|92,50
|297.110
|% 8,63
|
|EUYO
|5,56
|1.395.616
|% 8,38
|
|IMASM
|51,55
|158.240.544
|% -9,80
|
|AKMGY
|83,50
|5.669.711
|% -5,80
|
|ATAGY
|4,65
|2.564.732
|% -4,52
|
|SMART
|8,17
|24.449.288
|% -4,11
|
|ONCSM
|92,20
|29.166.378
|% -4,06
|
|KOZAL
|23,78
|1.240.599.539
|% 0,76
|
|CVKMD
|168,90
|789.417.605
|% 9,96
|
|THYAO
|135,80
|743.783.474
|% -0,29
|
|KOPOL
|39,40
|580.182.233
|% 9,99
|
|KOZAA
|46,68
|521.775.761
|% 0,34
|
|KOZAL
|23,78
|1.240.599.539
|% 0,76
|
|EKGYO
|6,70
|161.631.809
|% -0,15
|
|GSRAY
|9,88
|210.648.121
|% 6,24
|
|YKBNK
|10,19
|192.311.925
|% -0,59
|
|ISCTR
|11,97
|185.716.230
|% -0,33
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3964
|19,4014
|% 0,00
|
|Euro
|21,2909
|21,3116
|% 0,16
|
|Sterlin
|24,1017
|24,2226
|% 0,29
|
|Frank
|21,5250
|21,6546
|% -0,14
|
|Riyal
|5,1572
|5,1831
|% 0,02
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|-13,41
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|-7,49
|
|Cumhuriyet
|8.833
|8.966
|79,00
|
|Tam
|8.862
|9.016
|-34,00
|
|Yarım
|4.328
|4.414
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.164
|2.214
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|15,53
|15,55
|-0,17
|
|B. Petrol
|84,05
|84,05
|-0,72
|
Seans Raporu
10:55
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11:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, AKBNK, HEKTS
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11:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 32 artarak (% 0.01 ) 4, 517
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