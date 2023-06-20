TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.06.2023 16:22
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160463
BIST
'
16:415.231
En Düşük
|Değişim
|: -0,72%
|| -37,89
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.316
16:4123,5637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0111
|Açılış
|: 23,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
16:4125,7327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0203
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,9031
En Düşük
25,5612
16:411.464,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -16,40
|Açılış
|: 1.464,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.486,51
En Düşük
1.464,47
BIST En Aktif Hisseler16:39
|PRKME
|19,14
|198.581.717
|% 10,00
|
|AYCES
|147,40
|108.877.153
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,99
|14.564.243
|% 10,00
|
|GARFA
|35,02
|22.330.542
|% 9,99
|
|INGRM
|708,00
|40.842.246
|% 9,99
|
|YAPRK
|72,45
|325.186.643
|% -10,00
|
|IHAAS
|112,60
|39.219.436
|% -9,99
|
|SRVGY
|204,50
|117.508.845
|% -9,99
|
|BMSTL
|60,30
|156.640.742
|% -9,93
|
|PSGYO
|6,23
|193.596.733
|% -8,38
|
|THYAO
|171,40
|5.158.322.852
|% -1,49
|
|YKBNK
|12,42
|3.820.976.584
|% 1,89
|
|AKBNK
|18,88
|3.145.997.416
|% 2,00
|
|PASEU
|33,62
|2.727.232.719
|% -8,09
|
|SASA
|53,30
|2.121.708.035
|% 0,47
|
|YKBNK
|12,42
|3.820.976.584
|% 1,89
|
|AKBNK
|18,88
|3.145.997.416
|% 2,00
|
|ISCTR
|13,15
|2.079.879.317
|% 2,10
|
|SKBNK
|2,48
|315.348.340
|% 2,48
|
|EKGYO
|6,64
|732.314.710
|% -2,06
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5577
|23,5639
|% -0,05
|
|Euro
|25,7227
|25,7333
|% -0,08
|
|Sterlin
|29,9409
|30,0911
|% -0,55
|
|Frank
|26,1498
|26,3073
|% -0,39
|
|Riyal
|6,2645
|6,2959
|% -0,19
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-11,61
|
|Altın Gr.
|1.471
|1.471
|-9,59
|
|Cumhuriyet
|9.697
|9.843
|-17,00
|
|Tam
|9.629
|9.870
|-55,51
|
|Yarım
|4.719
|4.792
|-44,00
|
|Çeyrek
|2.359
|2.396
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,35
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|17,74
|17,76
|-0,45
|
|B. Petrol
|75,92
|75,92
|-0,19
|
Seans Raporu
16:39
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