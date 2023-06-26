TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.06.2023 17:54
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gökçen Yaman AKGÜN 26.12.2017 2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür, 2017-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Kenan TURAN 04.04.2018 2018-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Genel Müdür Yardımcısı,2015-2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür / Araştırma 19 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Fatimet Tinemis SARIHAN 10.09.2015 2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı,2015-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 25 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Kerem YEREBASMAZ 01.02.2019 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür,2011-2019 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Yönetimi / Müdür 24 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
F. Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 10.09.2015 2014-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 21 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Özkan BALCI 01.02.2019 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür,2007-2019 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Zühal BAYAR 01.02.2019 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür,2014-2019 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 26 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Ayşe Seher AYDIN 01.02.2019 2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür,2019-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen,2011-2019 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 15 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Muhammed TİRYAKİ 01.08.2016 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen,2016-2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Uzman 13 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
S. Ozan DOĞAN 03.04.2015 2015-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen,2015-2015 Fokus Portföy Yönetimi 13 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Oğuz ZIDDIOĞLU 11.05.2020 2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Müdür,2020-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Yönetmen,2018-2020 Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen,2012-2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 16 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Abdurrahim AYDOĞDU 06.03.2023 2017-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Yetkili Uzman 5 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Barış DEMİR 06.03.2023 2017-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Yetkili Uzman 5 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Kemal İŞ 06.03.2023 2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Portföy Yöneticisi/Asistan Uzman,2019-2021 QNB Finansbank A.Ş./Yetkili,2016-2018 Citibank A.Ş./Analist 5 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Ali BAHTİYAR 27.04.2023 2011-2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür,2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 16 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Ahmet Turan ÖZGÜL 03.05.2023 2013-2019 Arap Türk Bankası A.Ş.Hazine/Kıdemli Yönetmen,2019-2020 Nurol Yatırım Bankası A.Ş.Hazine/Müdür Yardımcısı,2021-2023 Nurol Yatırım Bankası A.Ş.Hazine/Müdür,2023-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 12 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162424
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