TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.08.2023 16:57
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179883
BIST
'
17:557.255
En Düşük
|Değişim
|: 1,20%
|| 86,34
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.336
17:5526,9837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0480
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,8887
17:5529,5129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0953
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,4561
17:551.677,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -6,32
|Açılış
|: 1.677,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.677,23
BIST En Aktif Hisseler17:54
|KONTR
|228,90
|3.669.133.202
|% 10,00
|
|ULKER
|42,90
|745.322.230
|% 10,00
|
|TETMT
|587,40
|7.180.784
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|931.278
|% 10,00
|
|MIPAZ
|24,88
|48.133.427
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|8.354.065
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|24.384.944
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|12.230.556
|% -9,98
|
|GSDHO
|5,16
|1.303.394.386
|% -9,95
|
|TUKAS
|10,53
|1.260.629.607
|% -7,31
|
|THYAO
|236,40
|8.793.293.503
|% 2,34
|
|YKBNK
|14,40
|7.513.347.254
|% 0,49
|
|ASTOR
|116,50
|7.296.890.537
|% 3,01
|
|EREGL
|40,94
|6.728.642.536
|% 0,44
|
|SASA
|63,70
|5.960.128.018
|% -1,09
|
|YKBNK
|14,40
|7.513.347.254
|% 0,49
|
|EKGYO
|8,66
|2.905.055.320
|% 1,05
|
|ISCTR
|15,69
|4.648.188.515
|% 2,55
|
|SKBNK
|3,16
|933.974.150
|% 4,98
|
|IHYAY
|1,28
|349.152.652
|% 0,00
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9664
|26,9757
|% 0,15
|
|Euro
|29,5027
|29,5176
|% -0,31
|
|Sterlin
|34,0990
|34,2700
|% -0,64
|
|Frank
|30,5948
|30,7791
|% -0,21
|
|Riyal
|7,1660
|7,2020
|% 0,10
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-7,64
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|-6,25
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.975
|11.073
|-58,00
|
|Yarım
|5.492
|5.562
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.781
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,77
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|20,54
|20,56
|-0,50
|
|B. Petrol
|83,31
|83,31
|-1,60
|