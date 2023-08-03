TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarCem ŞEKERCİ 21.07.2023 2020 - ... HSBC Portföy Yönetimi Multi Asset Funds Manager 2018 - 2020 Atlas Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi , 2016 - 2018 Atlas Portföy Yönetimi Direktör, Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2016 İş Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıCem Karalı 21.07.2023 2020 - …. HSBC Portföy Multi Asset Fund Manager,2018 - 2020 HSBC Bank Yapılandırılmış Finansman Müdürü 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180171BIST