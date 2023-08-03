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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

03.08.2023 13:34
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Cem ŞEKERCİ 21.07.2023 2020 - ... HSBC Portföy Yönetimi Multi Asset Funds Manager 2018 - 2020 Atlas Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi , 2016 - 2018 Atlas Portföy Yönetimi Direktör, Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2016 İş Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Cem Karalı 21.07.2023 2020 - …. HSBC Portföy Multi Asset Fund Manager,2018 - 2020 HSBC Bank Yapılandırılmış Finansman Müdürü 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180171


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLSER 44,24 119.128.764 % 10,00  
EUKYO 10,23 2.157.159 % 10,00  
ATAKP 69,90 583.272.528 % 9,99  
SMRTG 83,70 1.634.516.187 % 9,99  
FZLGY 14,31 118.467.310 % 9,99  
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13:44 Alış Satış %  
Dolar 26,9648 26,9962 % 0,28  
Euro 29,5592 29,5761 % 0,32  
Sterlin 34,0431 34,2138 % -0,35  
Frank 30,6599 30,8446 % 0,18  
Riyal 7,1709 7,2069 % 0,09  
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13:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.933 1.934 -0,95  
Altın Gr. 1.678 1.679 1,34  
Cumhuriyet 11.213 11.383 -55,00  
Tam 10.963 11.036 -46,00  
Yarım 5.486 5.543 -24,00  
Çeyrek 2.743 2.772 -11,00  
Gümüş.Ons 23,51 23,53 -0,19  
Gümüş Gr. 20,40 20,42 -0,15  
B. Petrol 82,90 82,90 -0,30  
Seans Raporu 13:44
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