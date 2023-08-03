TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGökçen Yaman AKGÜN 26.12.2017 2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür, 2017-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıKenan TURAN 04.04.2018 2018-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Genel Müdür Yardımcısı,2015-2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür / Araştırma 19 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıFatimet Tinemis SARIHAN 10.09.2015 2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı,2015-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 25 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıKerem YEREBASMAZ 01.02.2019 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür,2011-2019 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Yönetimi / Müdür 24 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıZühal BAYAR 01.02.2019 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür,2014-2019 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 26 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıAyşe Seher AYDIN 01.02.2019 2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür,2019-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen,2011-2019 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 15 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıMuhammed TİRYAKİ 01.08.2016 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen,2016-2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Uzman 13 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıOğuz ZIDDIOĞLU 11.05.2020 2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Müdür,2020-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Yönetmen,2018-2020 Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen,2012-2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 16 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıAbdurrahim AYDOĞDU 06.03.2023 2017-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Yetkili Uzman 5 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıBarış DEMİR 06.03.2023 2017-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Yetkili Uzman 5 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıKemal İŞ 06.03.2023 2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Portföy Yöneticisi/Asistan Uzman,2019-2021 QNB Finansbank A.Ş./Yetkili,2016-2018 Citibank A.Ş./Analist 5 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıAli BAHTİYAR 27.04.2023 2011-2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür,2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 16 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıAhmet Turan ÖZGÜL 03.05.2023 2013-2019 Arap Türk Bankası A.Ş.Hazine/Kıdemli Yönetmen,2019-2020 Nurol Yatırım Bankası A.Ş.Hazine/Müdür Yardımcısı,2021-2023 Nurol Yatırım Bankası A.Ş.Hazine/Müdür,2023-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 12 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180187BIST