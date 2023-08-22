TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.08.2023 15:30
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gözdenur ÖZEL KARADENİZ 30.05.2022 9
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188223
BIST
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17:047.753
En Düşük
|Değişim
|: -0,56%
|| -43,39
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.691
En Yüksek
7.903
17:0427,2022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0601
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2792
En Düşük
27,0969
17:0429,5582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0419
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
30,0604
En Düşük
29,4012
17:041.655,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.655,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler17:02
|NETAS
|47,32
|18.420.399
|% 10,00
|
|PKENT
|150,70
|95.412.509
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|3.185.964
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.372.630
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|1.041.497
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|11.536.790
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|19.486.693
|% -9,99
|
|GSDDE
|9,27
|177.261.504
|% -9,74
|
|HKTM
|74,25
|308.991.716
|% -9,34
|
|EUYO
|15,23
|14.233.358
|% -9,02
|
|TUPRS
|140,40
|12.245.866.024
|% 0,50
|
|THYAO
|254,40
|10.130.353.910
|% -1,78
|
|EREGL
|44,44
|6.583.231.838
|% -1,24
|
|TCELL
|59,05
|5.767.365.063
|% 3,87
|
|KOZAL
|27,18
|4.400.021.203
|% 2,57
|
|YKBNK
|15,31
|4.388.772.505
|% -4,37
|
|ZOREN
|4,99
|1.289.204.046
|% 0,60
|
|EKGYO
|8,81
|2.263.467.037
|% -2,44
|
|SKBNK
|3,96
|993.645.520
|% -1,98
|
|ODAS
|12,57
|2.350.644.515
|% 1,95
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1935
|27,1994
|% 0,21
|
|Euro
|29,5378
|29,5593
|% -0,14
|
|Sterlin
|34,5086
|34,6817
|% -0,04
|
|Frank
|30,7777
|30,9631
|% 0,01
|
|Riyal
|7,2297
|7,2659
|% 0,21
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-2,21
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|11.426
|11.598
|55,00
|
|Tam
|11.168
|11.249
|3,00
|
|Yarım
|5.601
|5.650
|1,00
|
|Çeyrek
|2.792
|2.825
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,30
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,29
|20,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|-0,07
|
Seans Raporu
17:02
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-
17:17RYSAS
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 37.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 465, 554 adet işlem
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17:16DGGYO
Yüzde -7.81 oranında düşüşle 35.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 112, 529 adet işlem
-
17:15BIENY
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 69.80 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 265, 778 adet işlem
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17:14XU100
Endeks 7, 732 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 132, 321.00 milyon TL de
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17:13AVTUR
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 7.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 046 adet işlem