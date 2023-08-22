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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.08.2023 15:32
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gözdenur ÖZEL KARADENİZ 30.05.2022 9




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188234


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PKENT 150,70 95.958.495 % 10,00  
ATAGY 9,24 53.162.255 % 10,00  
NETAS 47,32 18.420.399 % 10,00  
TBORG 43,12 3.185.964 % 10,00  
UMPAS 5,50 1.372.630 % 10,00  
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Riyal 7,2297 7,2659 % 0,21  
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17:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.892 1.893 -2,42  
Altın Gr. 1.656 1.656 2,31  
Cumhuriyet 11.423 11.596 53,00  
Tam 11.177 11.251 5,00  
Yarım 5.606 5.651 2,00  
Çeyrek 2.794 2.826 2,00  
Gümüş.Ons 23,25 23,27 -0,06  
Gümüş Gr. 20,35 20,38 0,02  
B. Petrol 84,31 84,31 -0,15  
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