TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.08.2023 15:33
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gözdenur ÖZEL KARADENİZ 30.05.2022 9
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188241
BIST
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17:067.755
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
|| -41,40
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.691
En Yüksek
7.903
17:0627,2072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0651
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2792
En Düşük
27,0969
17:0629,5625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0376
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
30,0604
En Düşük
29,4012
17:061.654,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,29
|Açılış
|: 1.654,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler17:06
|PKENT
|150,70
|95.958.495
|% 10,00
|
|NETAS
|47,32
|18.420.399
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|3.185.964
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.372.630
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|1.041.497
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|11.536.790
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|19.552.137
|% -9,99
|
|GSDDE
|9,26
|177.715.094
|% -9,83
|
|HKTM
|74,40
|310.191.740
|% -9,16
|
|EUYO
|15,23
|14.712.060
|% -9,02
|
|TUPRS
|140,80
|12.367.846.915
|% 0,79
|
|THYAO
|254,60
|10.235.626.467
|% -1,70
|
|EREGL
|44,56
|6.679.021.282
|% -0,98
|
|TCELL
|59,40
|5.861.666.638
|% 4,49
|
|YKBNK
|15,39
|4.489.032.597
|% -3,87
|
|YKBNK
|15,39
|4.489.032.597
|% -3,87
|
|ZOREN
|5,01
|1.319.729.299
|% 1,01
|
|EKGYO
|8,81
|2.293.820.437
|% -2,44
|
|SKBNK
|3,97
|1.017.562.526
|% -1,73
|
|ODAS
|12,62
|2.367.937.653
|% 2,35
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1871
|27,2072
|% 0,24
|
|Euro
|29,5430
|29,5625
|% -0,13
|
|Sterlin
|34,5358
|34,7090
|% 0,04
|
|Frank
|30,7923
|30,9778
|% 0,06
|
|Riyal
|7,2302
|7,2665
|% 0,22
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-1,67
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|1,29
|
|Cumhuriyet
|11.419
|11.591
|48,00
|
|Tam
|11.176
|11.264
|18,00
|
|Yarım
|5.605
|5.658
|9,00
|
|Çeyrek
|2.794
|2.829
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,32
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,34
|20,36
|0,00
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|0,10
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:21AVTUR
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 142, 020 adet işlem
-
17:20MERIT
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 61.50 lira fiyatla işlem gören hissede 522, 937 adet işlem
-
17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -113, 39 kaybederek (% -1.35 ) 8, 290
-
17:19
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ATAGY, PKENT
-
17:19XU100
Endeks 7, 747 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 133, 713.00 milyon TL de