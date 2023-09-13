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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.09.2023 19:29
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 31.10.2012 25 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194656


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Altın Gr. 1.653 1.654 1,03  
Cumhuriyet 11.281 11.452 19,00  
Tam 11.003 11.103 -54,00  
Yarım 5.518 5.574 -28,00  
Çeyrek 2.751 2.787 -14,00  
Gümüş.Ons 22,86 22,90 -0,18  
Gümüş Gr. 19,78 19,80 -0,14  
B. Petrol 91,84 91,84 -0,22  
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