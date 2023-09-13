TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.09.2023 20:00
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Müge PEKER Fon Kurulu Üyesi 21.07.2020 26 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 11.12.2015 21 Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194691
BIST
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18:058.014
En Düşük
|Değişim
|: -1,79%
|| -146,01
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
7.978
En Yüksek
8.236
18:0526,9406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0979
|Açılış
|: 26,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,2606
En Düşük
26,8215
18:0528,9807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0607
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,2851
En Düşük
28,8588
18:051.654,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,53
|Açılış
|: 1.654,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EBEBK
|74,80
|51.046.662
|% 10,00
|
|BRKVY
|50,05
|81.954.385
|% 10,00
|
|AYCES
|481,80
|255.179.943
|% 10,00
|
|BURCE
|122,10
|136.162.778
|% 10,00
|
|QNBFB
|183,70
|11.478.495
|% 10,00
|
|LINK
|86,85
|188.198.148
|% -10,00
|
|OFSYM
|77,95
|203.425.417
|% -9,99
|
|SNPAM
|37,14
|6.226.558
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.950.128.344
|% -9,97
|
|TATEN
|58,85
|635.235.693
|% -9,95
|
|SISE
|55,25
|10.356.151.419
|% 1,84
|
|ENKAI
|36,94
|7.958.412.477
|% -3,25
|
|THYAO
|231,70
|5.838.627.565
|% -1,82
|
|YKBNK
|16,34
|5.836.303.102
|% 0,93
|
|EREGL
|43,92
|4.815.453.829
|% -3,68
|
|YKBNK
|16,34
|5.836.303.102
|% 0,93
|
|EKGYO
|8,47
|2.694.813.480
|% -4,51
|
|ZOREN
|4,81
|1.421.678.643
|% -2,24
|
|SKBNK
|5,50
|1.344.073.669
|% 5,16
|
|AKGRT
|6,06
|1.458.257.773
|% 7,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9297
|26,9400
|% 0,36
|
|Euro
|28,9514
|28,9724
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,5723
|33,7407
|% 0,32
|
|Frank
|30,0612
|30,2423
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1592
|7,1951
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-3,22
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|0,48
|
|Cumhuriyet
|11.281
|11.452
|19,00
|
|Tam
|10.998
|11.098
|-59,00
|
|Yarım
|5.516
|5.572
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.786
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,89
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|-0,16
|
|B. Petrol
|91,83
|91,83
|-0,23
|