TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.10.2023 14:13
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203794
BIST
'
16:068.417
En Düşük
|Değişim
|: 2,73%
|| 223,58
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.419
16:0627,7295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0607
|Açılış
|: 27,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9772
En Düşük
27,6377
16:0629,4111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1268
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,6689
En Düşük
29,2127
16:061.652,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -4,25
|Açılış
|: 1.652,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.651,89
BIST En Aktif Hisseler16:04
|YEOTK
|247,50
|399.087.519
|% 10,00
|
|BVSAN
|110,00
|536.600.396
|% 10,00
|
|KONYA
|7.095,00
|502.096.327
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.955,90
|780.904.680
|% 10,00
|
|POLTK
|9.019,90
|136.233.297
|% 10,00
|
|IHAAS
|22,32
|503.165.497
|% -10,00
|
|KUVVA
|65,30
|4.206.481
|% -6,11
|
|SUNTK
|71,00
|52.973.958
|% -3,92
|
|SUMAS
|221,00
|434.541
|% -3,87
|
|YKSLN
|15,21
|73.911.533
|% -3,24
|
|ASELS
|42,96
|4.823.321.486
|% -2,10
|
|THYAO
|232,10
|4.271.646.603
|% 2,16
|
|TUPRS
|148,60
|3.294.132.423
|% 0,47
|
|YKBNK
|19,26
|3.236.543.609
|% 4,00
|
|EREGL
|44,64
|3.229.354.491
|% 3,14
|
|ZOREN
|6,49
|3.075.999.756
|% 5,53
|
|KATMR
|3,16
|993.993.850
|% -1,86
|
|EKGYO
|8,36
|2.206.503.648
|% 2,08
|
|SKBNK
|7,50
|1.836.721.893
|% 7,91
|
|ODAS
|13,60
|2.941.903.651
|% 9,24
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7221
|27,7290
|% 0,22
|
|Euro
|29,3985
|29,4106
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,8380
|34,0077
|% 0,16
|
|Frank
|30,4294
|30,6127
|% 0,04
|
|Riyal
|7,3691
|7,4061
|% 0,12
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-7,29
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|11.482
|11.656
|111,00
|
|Tam
|11.248
|11.336
|4,00
|
|Yarım
|5.641
|5.685
|2,00
|
|Çeyrek
|2.812
|2.843
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,73
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,37
|19,40
|-0,10
|
|B. Petrol
|87,67
|87,67
|-0,48
|
Seans Raporu
16:04
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-
16:19XU100
Endeks 8, 412 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 92, 677.00 milyon TL de
-
16:19BRYAT
Yüzde 7.71 oranında artışla 2, 591.30 lira fiyatla işlem gören hissede 211, 862 adet işlem
-
16:18ODAS
Yüzde 9.32 oranında artışla 13.61 lira fiyatla işlem gören hissede 219, 359, 059 adet işlem
-
16:16GOZDE
Yüzde 5.57 oranında artışla 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 002, 858 adet işlem
-
16:15BJKAS
Yüzde 7.00 oranında artışla 49.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 745, 533 adet işlem