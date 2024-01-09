TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerEşik DeğerEşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL Fonun eşik değeri %50 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %50 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) + %2 12/12/2023 tarih ve 9 nolu kararGENEL DÜZEY TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (2003=100) Fonun eşik değeri %50 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %50 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) + %2 12/12/2023 tarih ve 9 nolu kararhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236196BIST