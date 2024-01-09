TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.01.2024 15:35
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL Fonun eşik değeri %50 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %50 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) + %2 12/12/2023 tarih ve 9 nolu karar
GENEL DÜZEY TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (2003=100) Fonun eşik değeri %50 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %50 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) + %2 12/12/2023 tarih ve 9 nolu karar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236196
BIST
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16:527.733
En Düşük
|Değişim
|: -1,10%
|| -86,39
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.729
En Yüksek
7.875
16:5229,9414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0709
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
16:5232,7915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0273
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
16:521.961,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 14,22
|Açılış
|: 1.961,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.965,76
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:50
|BURCE
|148,50
|125.645.414
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.084.314
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|405.824.311
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.826.506
|% 9,97
|
|AVHOL
|32,94
|359.795.567
|% 9,95
|
|BAGFS
|30,00
|140.854.998
|% -9,96
|
|FLAP
|11,13
|145.269.852
|% -8,40
|
|EBEBK
|65,25
|269.174.849
|% -7,45
|
|EDATA
|17,98
|44.933.165
|% -7,08
|
|ACSEL
|119,40
|61.052.249
|% -7,08
|
|THYAO
|241,60
|9.390.210.073
|% -0,41
|
|ISCTR
|25,16
|6.623.312.388
|% -0,55
|
|YKBNK
|22,50
|6.510.275.804
|% 2,27
|
|AKBNK
|40,48
|4.960.997.563
|% 0,10
|
|GARAN
|61,95
|3.041.424.268
|% -0,24
|
|YKBNK
|22,50
|6.510.275.804
|% 2,27
|
|ISCTR
|25,16
|6.623.312.388
|% -0,55
|
|EKGYO
|8,01
|1.848.302.281
|% 0,88
|
|VAKBN
|15,34
|2.601.749.100
|% 2,95
|
|HLGYO
|2,58
|425.996.513
|% 5,74
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9372
|29,9411
|% 0,24
|
|Euro
|32,7679
|32,7965
|% 0,10
|
|Sterlin
|37,9796
|38,1701
|% -0,00
|
|Frank
|35,0577
|35,2688
|% -0,13
|
|Riyal
|7,9597
|7,9996
|% 0,23
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,18
|23,22
|% 0,66
|
|Platin
|939,42
|942,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,44
|988,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,76
|77,76
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,27
|2.038,60
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:05MIATK
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 593, 414 adet işlem
-
17:03KRONT
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 156, 483 adet işlem
-
17:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 29 kaybederek (% -0.74 ) 8, 401
-
17:02XU100
Endeks 7, 732 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 11 altında . İşlem hacmi 80, 566.00 milyon TL de
-
17:01TABGD
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 801, 825 adet işlem