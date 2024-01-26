TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.01.2024 10:06
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Ali Sedat TOYDEMİR Fon Kurulu Üyesi 27 Evet
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 11.12.2015 23 Evet
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 25 Evet
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gözdenur ÖZEL KARADENİZ 30.05.2022 12
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Cem ŞEKERCİ 21.07.2023 2020-HSBC Portföy Yönetimi-Çoklu Varlık Fon Yöneticisi, 2016-2020 Atlas Portföy Yönetimi-Yönetim Kurulu Üyesi, 2018-2020 Atlas Portföy Yönetimi-Genel Müdür Yardımcısı, 2016-2018 Atlas Portföy Yönetimi-Direktör 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Cem Karalı 21.07.2023 2021 - HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.,Portföy Yöneticisi 2018 - 2021 HSBC Bank A.Ş.,Yapılandırılmış Finansman Müdürü 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242907
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