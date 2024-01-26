TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeAli Sedat TOYDEMİR Fon Kurulu Üyesi 27 EvetGürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 11.12.2015 23 EvetNesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 25 EvetFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGözdenur ÖZEL KARADENİZ 30.05.2022 12Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarCem ŞEKERCİ 21.07.2023 2020-HSBC Portföy Yönetimi-Çoklu Varlık Fon Yöneticisi, 2016-2020 Atlas Portföy Yönetimi-Yönetim Kurulu Üyesi, 2018-2020 Atlas Portföy Yönetimi-Genel Müdür Yardımcısı, 2016-2018 Atlas Portföy Yönetimi-Direktör 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıCem Karalı 21.07.2023 2021 - HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.,Portföy Yöneticisi 2018 - 2021 HSBC Bank A.Ş.,Yapılandırılmış Finansman Müdürü 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242907BIST