TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.02.2024 11:39
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250732
BIST
'
13:409.297
En Düşük
|Değişim
|: 1,09%
|| 100,48
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.308
13:4030,9048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0647
|Açılış
|: 31,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9250
En Düşük
30,7911
13:4033,4227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1401
|Açılış
|: 33,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
13:402.013,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 13,48
|Açılış
|: 2.013,88
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.014,06
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler13:38
|TURGG
|687,50
|102.668.458
|% 10,00
|
|MIATK
|68,85
|3.583.658.719
|% 9,98
|
|EUKYO
|24,68
|41.481.059
|% 9,98
|
|DYOBY
|32,44
|241.977.568
|% 9,97
|
|DOBUR
|108,10
|157.173.922
|% 9,97
|
|ETYAT
|16,18
|38.641.997
|% -9,96
|
|SELGD
|52,20
|1.405.328
|% -7,45
|
|CUSAN
|25,80
|54.939.476
|% -6,86
|
|GRNYO
|9,29
|13.833.804
|% -5,01
|
|CASA
|100,00
|3.393.700
|% -4,76
|
|THYAO
|281,75
|5.345.215.294
|% 1,17
|
|MIATK
|68,85
|3.583.658.719
|% 9,98
|
|GUBRF
|209,60
|3.449.392.604
|% 6,02
|
|EREGL
|48,50
|2.988.154.059
|% 0,37
|
|SASA
|43,02
|2.467.249.968
|% -0,28
|
|ZOREN
|6,09
|1.850.192.102
|% 0,16
|
|EKGYO
|10,61
|1.290.138.707
|% 0,86
|
|KLGYO
|5,35
|523.673.175
|% 9,86
|
|AKFGY
|2,39
|200.845.236
|% -0,42
|
|QUAGR
|4,80
|366.970.720
|% 4,12
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8979
|30,9035
|% 0,21
|
|Euro
|33,4181
|33,4248
|% 0,43
|
|Sterlin
|38,8652
|39,0601
|% 0,34
|
|Frank
|34,9476
|35,1581
|% 0,40
|
|Riyal
|8,2143
|8,2555
|% 0,20
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,11
|23,13
|% 0,66
|
|Platin
|910,38
|911,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,90
|971,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,06
|83,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,49
|2.026,80
|% 0,66
|