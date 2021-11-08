TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
08.11.2021 12:26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/10/2021 tarih ve E.11438 sayılı izni doğrultusunda 08/11/2021 tarihi itibariyle, Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ile birleştirilerek sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975615
BIST
14:181.598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 14,11
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
14:189,7309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0517
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7334
En Düşük
9,6551
14:1811,2598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0406
|Açılış
|: 11,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2631
En Düşük
11,1772
14:18568,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,05
|Açılış
|: 568,02
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,68
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler14:16
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.589.144
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|83.353.180
|% 9,93
|
|DENGE
|1,55
|4.210.206
|% 9,93
|
|KARYE
|14,44
|137.748.641
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|11.999.954
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,88
|103.182.828
|% -5,62
|
|NUGYO
|11,17
|17.392.138
|% -4,94
|
|FENER
|30,34
|61.457.445
|% -4,71
|
|THYAO
|17,94
|1.907.635.525
|% 1,64
|
|GARAN
|10,70
|1.379.549.096
|% 0,85
|
|PETKM
|6,82
|967.624.054
|% 2,10
|
|ASELS
|16,95
|629.330.653
|% 1,38
|
|KRDMD
|7,23
|556.523.121
|% 2,41
|
|PETKM
|6,82
|967.624.054
|% 2,10
|
|GARAN
|10,70
|1.379.549.096
|% 0,85
|
|YKBNK
|3,02
|382.313.175
|% 0,33
|
|TSKB
|1,57
|191.279.019
|% 0,00
|
|THYAO
|17,94
|1.907.635.525
|% 1,64
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7282
|9,7325
|% 0,55
|
|Euro
|11,2546
|11,2620
|% 0,38
|
|Sterlin
|13,0875
|13,1532
|% 0,47
|
|Frank
|10,5911
|10,6549
|% 0,21
|
|Riyal
|2,5866
|2,5995
|% 0,54
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,81
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.745
|3.802
|4,00
|
|Tam
|3.736
|3.830
|12,49
|
|Yarım
|1.806
|1.852
|6,04
|
|Çeyrek
|906
|926
|3,02
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,04
|
|B. Petrol
|83,70
|83,70
|0,96
|
Seans Raporu
14:16
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14:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 86 artarak (% 1.04 ) 1, 735
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14:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, PETKM, GARAN
-
14:28
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KARYE, BASGZ
-
14:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, PETKM
-
14:28OZBAL
Yüzde 4.42 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 250, 563 adet işlem